È morto l'attore di “Starsky & Hutch” David Soul, ricordato per canzoni come “Don't Give Up on Us” – Musica

Era un attore oltre che un musicista, con canzoni che rimangono le preferite di molti pubblici. americano Davide Saulo Divenne famoso grazie alla fortunata serie televisiva “Starsky e Hatch'.

Lui e sua moglie sono morti giovedì scorso a Londra all'età di 80 anni. Helen SnellHa rilasciato una dichiarazione: “David Saul, amato marito, padre, nonno e fratello, è morto ieri dopo una coraggiosa lotta per la vita accompagnato dalla sua amata famiglia. Ha condiviso molti doni straordinari con il mondo come attore, cantante, narratore, artista creativo e caro amico. Il suo sorriso, la sua risata e la sua passione per la vita saranno ricordati dalle molte persone le cui vite ha toccato.“.

David, attore e musicista

L'attore David Solberg è nato nella città americana di Chicago il 28 agosto 1943 e ha trascorso la sua infanzia tra il South Dakota e Berlino. Suo padre, Richard Solberg, professore di storia e scienze politiche, si trasferì a Berlino, dove fu consigliere per gli affari religiosi di un comitato americano.

Attore e cantante

Come abbiamo detto, nella leggendaria serie degli anni '70, Saul condivideva i riflettori con l'attore Paul Michael Glaser nel ruolo del detective Dave Starsky, ma era noto anche per la sua interpretazione in 'Potenza magnum' E 'il fiore giallo'.

David Soul, che ha ottenuto la cittadinanza britannica nel 2004, è stato anche cantante e ha partecipato a “Flipper”, la famosa serie degli anni '60 in cui il protagonista era un delfino. Ha anche recitato in programmi televisivi britannici tra cui “Holby City”, “Little Britain” e “Lewis”.

David Soule ha recitato o co-protagonista in oltre 35 film e film per la televisione, per un totale di oltre 85 ruoli, con oltre una dozzina di apparizioni teatrali aggiuntive. Ha anche ottenuto quasi una dozzina di crediti come regista e produttore, ed è apparso in più di 100 progetti di settore.

David si fece notare per la prima volta come il misterioso “Covered Man” in diverse apparizioni al Merv Griffin Show nel 1967, dove cantò indossando una maschera e spiegò: “Il mio nome è David Soul e voglio essere conosciuto per la mia musica”.

Come cantautore, David ha registrato cinque album (insieme a diverse compilation); Gli album originali sono:

“Davide Saulo” (1976),'Suonare davanti a un pubblico.” (1978),'Banda di amici (1980),'“I giorni più belli della mia vita” (1982) e “Lasciate una luce accesa” (1998). David ha avuto due canzoni numero uno a livello internazionale: “NO Abbandonarci' (1976) e'signora d'argento (1977) e altri tre inseriti nella top 12 del Regno Unito.

con la sua banda, Davide Ha effettuato numerose tournée negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Estremo Oriente e in Sud America, dando concerti esauriti al Greek Theatre di Los Angeles, al Radio City Music Hall di New York, al Palais des Sports di Monte Carlo e al al Festival Hall di Londra, oltre a dirigere una proprietà in onore del Giubileo della Regina nel 1977. Nell'agosto 2008, David è apparso nella serie televisiva a tema talent show chiamata Insegnante Su BBC2.

“Signora d'argento”

“Non abbandonarci”