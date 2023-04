Ecuador e Corea del Sud sono vicini a un importante accordo commerciale

L’Ecuador e la Corea del Sud prevedono di concludere i negoziati su un accordo commerciale venerdì. (efe/file)



delegazioni Ecuador E Corea del Sud raccolti in alluvione Per chiudere l’ultimo giro di trattative accordo commerciale Tra i due paesi. La fase finale dovrebbe concludersi venerdì mentre i paesi si preparano a firmare il trattato.

La delegazione ecuadoriana era guidata dal viceministro del commercio estero. Daniele Legardacon il capo negoziatore Edwin Vasquez; All’inaugurazione ha partecipato anche l’ambasciatore ecuadoriano in Corea. Carlo Emanuele. Da parte coreana, la squadra negoziale è guidata dalla sig. Hyejin Kwon.

Per questo accordo sono state negoziate 24 major. Secondo il Ministero della produzione, del commercio estero, degli investimenti e della pesca, finora sono stati raggiunti accordi nei settori degli ostacoli tecnici al commercio, dell’agevolazione del commercio, della difesa commerciale, della concorrenza, dell’ambiente, del lavoro e del commercio elettronico. Questi accordi saranno pari all’80% del trattato totale. Sono stati compiuti progressi anche nella preparazione di testi ed elenchi di prodotti.

Siamo nell’🇰🇷 ultimo round di negoziati su un accordo commerciale, un paese che offre opportunità 📈 per le nostre esportazioni (attualmente ~$100 milioni) e ampi programmi di cooperazione per tecnologia, sviluppo industriale e servizi 🇪🇨🏭🚢 📲 @twitta https://t.co/0GkNjQYc7H —Daniel Legarda (@dlegarda) 4 aprile 2023

Esportazioni dell’Ecuador in Corea: Gamberetti, rosa canina, cimette, broccoli, cacao, platani e banane, oltre a pesce congelato. Tra il 2017 e il 2021, l’Ecuador ha esportato 531,9 milioni di dollari in prodotti non petroliferi nel mercato sudcoreano.

In termini di relazioni commerciali bilaterali, nel 2021 la Corea è stata la 18a destinazione delle esportazioni ecuadoriane non petrolifere nel mondo, per un valore di 124,7 milioni di dollari. Il paese asiatico si è classificato al 20° posto in termini di esportazioni di agricoltura e pesca, con un valore di 96,5 milioni di dollari, secondo i dati ufficiali.

Nel 2021, invece, secondo il portafoglio di produzione, i principali prodotti non petroliferi importati dalla Corea del Sud in Ecuador sono stati: Veicoli leggeri, polimeri e altre industrie metallurgiche, vaccini, prodotti immunologici, plasma, parafanghi, cinture di sicurezza e simili per veicoli, caricatori frontali, pale, escavatori e simili, motori e loro parti.

Banane e platani sono uno dei prodotti di esportazione ecuadoriani in Corea. (Trottatori / Guillermo Granja)

Nonostante questo rapporto d’affari, il Associazione degli esportatori ecuadoriani (Fedexpor) ha avvertito che nel 2022 il deficit commerciale non petrolifero tra Ecuador e Corea del Sud sarà di 327 milioni di dollari contro l’Ecuador. Le esportazioni non petrolifere dell’Ecuador ammontavano a 89 milioni di dollari, mentre le importazioni dalla Corea del Sud ammontavano a 416 milioni di dollari.

Da parte sua, il Ministero della Produzione e del Commercio Estero ha affermato che l’accordo consentirà un aumento delle esportazioni non petrolifere ecuadoriane verso la Corea, e questo mira a ottenere una maggiore partecipazione al mercato asiatico, considerando che questo paese rappresenta 51,3 milioni di persone e un prodotto interno lordo. Più di 34.000 USD a persona. accanto a, La Corea è stato il primo paese asiatico con cui l’Ecuador ha avviato i negoziati per un accordo commerciale.

I negoziati con la Corea sono iniziati nel 2015 e sono ripresi nel 2022, con l’obiettivo principale di promuovere le relazioni bilaterali su un livello più profondo di integrazione.

La Corea esporta automobili e altri prodotti derivati ​​in Ecuador. (Reuters/Kim Hong Ji)

Il capo negoziatore coreano ha sottolineato gli importanti progressi compiuti dalle squadre dal marzo 2022, data in cui sono ripresi i negoziati, dopo una pausa di quasi 6 anni. Ha sottolineato che sebbene il tempo sia appropriato, non può essere dannoso per il contenuto, motivo per cui ha chiesto ai due team di mantenere posizioni flessibili e aperte, secondo il Ministero della Produzione.

Nell’agenda di Seul, una delegazione di uomini d’affari ecuadoriani e il vice ministro Daniel Legarda incontreranno il suo omologo del ministero coreano del Commercio, dell’Industria e dell’Energia, Kyunky Roh. Tra le attività sono previste anche visite a centri di innovazione e alta tecnologia, zone franche e grandi catene di supermercati, che consentiranno ai rappresentanti dell’industria ecuadoriana di esplorare le tendenze dei consumatori e il potenziale di offerta esportabile del nostro Paese.

