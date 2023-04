Il partito ecuadoriano accusa Laso di aver negoziato un voto per salvarsi

E il capogruppo dei banchi di quel potere di destra, Esteban Torres, ha indicato in un comunicato che uno dei metodi irregolari è comprare voti con funzionari pubblici e voci di bilancio destinate a terzi con fondi dello Stato.

Un’altra alternativa, secondo Torres, sarebbe quella di ricattare i membri dell’associazione togliendo loro la sicurezza che li proteggeva dalle minacce criminali.

La denuncia afferma che “il presidente della Repubblica sa tutto” e avverte che se questi eventi andranno avanti, sarà lui il compito di “smascherare coloro che controllano i fili e gli inviati”.

Il presunto politico elegante e serio rimarrà quello che è: un ambizioso acquirente ed estorsore di membri del consiglio, punito per il mandato emesso dalla Torres.

Da parte sua, la sede dell’Unione per la Speranza (Unes), che comprende membri della Rivoluzione dei Cittadini (Rc), conferma di essere “più risoluti e uniti che mai”.

Avvertiamo gli inviati governativi che confondono il controllo con le trattative di non perdere tempo perché “nella Croce Rossa non ci sono vendite”.

La Commissione di Vigilanza dell’Assemblea ha avviato lunedì le procedure per le procedure che potrebbero anticipare la fine del mandato di Lasu, dopo che la Corte Costituzionale ha dato il via libera alla richiesta.

Questo programma legislativo ha 10 giorni per informare il presidente del processo e per ricevere le prove e l’habeas corpus necessari per la sua difesa.

Quindi, a seconda del programma, i legislatori avranno 10 giorni per valutare tali argomenti e poi altri 10 giorni per preparare un rapporto che raccomandi o meno l’impeachment, quasi un mese in totale.

A prescindere dalla decisione della commissione, per censurare il capo dello Stato occorrono 92 voti, pari ai due terzi dell’emiciclo, composto da 137 parlamentari.

npg/avr