Esempi di far fronte alla guerra feriti in Siria

E così come sono stati in prima linea per difendere il loro Paese dal terrorismo, ora stanno contribuendo con il loro lavoro alla ripresa in vari campi, grazie al Programma Nazionale Heido de Patria.

Qais al-Hasan, dopo aver difeso sul campo di battaglia il presente e il futuro della sua nazione, ha deciso di superare le sue cicatrici e contribuire a preservare la seta, uno dei mestieri più antichi della Siria.

Diverse famiglie lo aiutano nella lavorazione dei fili di seta, che costituiscono una fonte di reddito e un mezzo per conservare e sviluppare questo mestiere e tramandarlo alle generazioni future.

Mentre Hossam Heneidy, ferito nel 2015, ha spiegato che dopo aver trascorso due anni a letto, ha deciso di creare un proprio progetto basato su un piccolo ristorante, dove serve cibo tipico e pizza cotta nel forno a legna.

Ha spiegato che tutti gli ingredienti del nostro cibo sono fatti e prodotti da noi stessi, che si tratti di grano, formaggio, olio d’oliva, timo o tutte le verdure e le verdure.

Secondo Heneidy, la pazienza e il lavoro non solo sono riusciti a riprendersi, ma hanno anche aiutato molte persone a trovare una fonte di sostentamento.

Fadi Nicholas Bishara, un altro soldato ferito, ha scelto un progetto basato sulla produzione di banane, un frutto tropicale che viene importato perché non coltivato in Siria.

La coltivazione, diceva, richiede molte attenzioni, ma non importa, perché ho lottato per questa terra e per essa ho perso parte del mio corpo, e ora torno in questa stessa terra generosa per chi la lavora.

Altri feriti hanno scelto il miglioramento accademico e scientifico quando hanno deciso di proseguire gli studi, e molti sono riusciti a laurearsi in corsi universitari, come nel caso di Youssef Asaad, che ha studiato farmacologia e ha confermato di voler essere un modello di perseveranza per la sua figli e figlie. Comunità.

A sua volta, Morhaf Ihsan Al-Halabi non si è arreso dopo aver subito una parziale disabilità fisica a causa del suo infortunio, ed è stato in grado di ottenere una laurea e un master in giurisprudenza, e attualmente lavora nel campo del diritto.

È stato un duro lavoro, ha sottolineato, ma l’importante alla fine è stato sentirsi soddisfatti e utili.

