L’IRS sta avvisando i contribuenti di una nuova truffa sui rimborsi

I cittadini statunitensi potrebbero essere vittime di un nuovo tentativo di truffa. L’avviso è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate (IRS).



La nuova procedura dei ladri consiste nell’inviare una lettera ai contribuenti per convincerli che meritano un rimborso. La lettera contiene informazioni di contatto e un numero di telefono non ufficiale.

Questo esempio di furto è un’altra forma di inganno da parte dei truffatori di identità, ha affermato il commissario dell’IRS Danny Werfel. Werfel ha aggiunto che i criminali utilizzano altre forme di comunicazione per confondere gli utenti, come l’utilizzo di piattaforme virtuali.

Con questo schema, i criminali cercano di ottenere informazioni dalle persone, comprese le foto della patente di guida. Tra le altre richieste dei ladri c’è il contributo dei numeri di cellulare dei clienti.

C’è anche un tentativo di raccogliere rapporti bancari e previdenziali. Infine, questi criminali esercitano pressioni sulla popolazione affinché consegni rapidamente il contenuto richiesto.

I ladri commettono errori

Ottenendo questi oggetti, i ladri hanno accesso ai rimborsi fiscali. L’intenzione degli stupratori è quella di creare un effetto estorsivo, perché i consumatori ritengono di non ricevere un rimborso se non consegnano i propri documenti personali.

Il messaggio di questi imbroglioni desta sospetti, poiché contiene alcuni standard contrastanti. L’IRS corregge diversi errori che sono stati redatti nella lettera dei ladri.

Questi truffatori affermano nel loro testo che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è il 17 ottobre di quest’anno. Tuttavia, l’IRS chiarisce che la data massima di dichiarazione dei redditi è il 16 ottobre 2023.

Inoltre, le autorità stabiliscono che vi sono alcuni contribuenti che non hanno ricevuto un rimborso fiscale. Queste persone hanno il diritto di aumentare le tasse dopo il 16 ottobre dell’anno in corso. L’ultimo chiarimento è sulla questione della proprietà non reclamata che i ladri sostengono non è una preoccupazione per l’IRS.