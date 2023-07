Il ministro britannico annuncia l’intenzione di dimettersi, commenti qualificati sull’Ucraina

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2023 – 08:43







Londra, 16 luglio (EFE). Il capo della Difesa britannico, Ben Wallace, ha rivelato al Sunday Times i suoi piani per lasciare questo incarico nell’imminente rimpasto di governo, chiarendo al contempo alcuni commenti che ha fatto sull’Ucraina che hanno suscitato alcune polemiche. .

Il primo ministro britannico Rishi Sunak dovrebbe pianificare un cambio di governo anche se non c’è ancora una data confermata, anche se la BBC riferisce che il prossimo settembre.

Wallace, che ha servito nel portafoglio della difesa per quattro anni con tre diversi primi ministri – Boris Johnson, Liz Truss e Snack – ha chiarito che lascerà la prima linea della politica a causa dell’usura della sua vita familiare.

Il ministro ha anche notato alcune recenti dichiarazioni controverse sull’Ucraina che non sono andate bene, e ha suggerito che il paese dovrebbe mostrare “gratitudine” per il sostegno militare che ha ricevuto dal Regno Unito.

In un messaggio che ha pubblicato su Twitter in lingua ucraina, il ministro ha spiegato che le sue osservazioni sono arrivate dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito la NATO “assurda” e ha insistito sul fatto che ci sono ancora le condizioni che l’Ucraina deve soddisfare per aderire alla NATO. Alleanza non appena finisce l’attuale guerra con la Russia.

“I miei commenti su come sostenere meglio l’Ucraina sono stati eccessivamente stimolati e male interpretati”, ha detto Wallace.

“Come qualcuno che è stato in prima linea nella mobilitazione per l’Ucraina”, ha osservato il politico, ha parlato di “sfide che potrebbero sorgere mentre ci muoviamo verso l’obiettivo comune di aiutare l’Ucraina a ottenere ciò di cui ha bisogno per sconfiggere questa invasione illegale”.

“Ho detto che a volte l’Ucraina deve rendersi conto che in molti paesi e in alcuni parlamenti non c’è un forte sostegno come nel Regno Unito”, ha detto.

In questo senso, Wallace ha spiegato che le sue parole non si riferivano ai governi, ma “più a cittadini e rappresentanti”.

“Siamo fortunati che i cittadini del Regno Unito e tutti i partiti nei nostri parlamenti sostengano gli sforzi per fornire all’Ucraina i mezzi necessari”, ha aggiunto.

Come nota il titolo, con i suoi commenti controversi “intendeva riflettere sull’importanza di non parlare per noi stessi, ma di fare uno sforzo per raggiungere altri cittadini che dovevano anche essere persuasi”.

La scorsa settimana, il primo ministro Rishi Sunak ha preso le distanze da quei commenti, osservando che Zelensky aveva “espresso la sua gratitudine in molte occasioni”. EFE

