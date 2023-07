I prezzi dell’elettricità fanno salire i prezzi a Panama

Secondo un rapporto sull’Indice dei Prezzi al Consumo (CPI), pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica e Censimento del Controllore Generale della Repubblica, i pagamenti per i servizi abitativi, idrici, elettrici e del gas hanno visto un aumento del 10,7 per cento tra gli anni dello scorso giugno .

In questo gruppo, l’impennata maggiore si è verificata nella tariffa elettrica con un aumento dell’indice dei prezzi al consumo su base annua del 41,4 per cento, dopo la fine del sostegno che era in atto per alcuni consumatori a causa della pandemia di Covid-19 nel 2022 .

Secondo questo studio, questi servizi occupano una parte importante del bilancio familiare, principalmente perché non sono complementari, e anche perché oltre il 30 per cento del reddito di ogni famiglia può essere destinato alla sola abitazione ed energia.

Da parte sua, l’indice nazionale dei prezzi al consumo urbani ha registrato una variazione negativa dello 0,6 per cento, a causa della flessione del 13,8 per cento in gruppi come i trasporti, dovuta principalmente alla diminuzione del prezzo del carburante per autotrazione del 35,1 per cento.

Per quasi un anno, i prezzi per gallone di carburante sono stati sovvenzionati principalmente per benzina e diesel a 91 ottani.

Un calo del 2,5% è stato registrato anche nel gruppo sanitario e dell’1,1% in abbigliamento e calzature, mentre sono aumentati i prezzi per altre categorie come cibo e istruzione.

La dichiarazione ufficiale mostrava che la variazione cumulativa da gennaio a giugno per l’IPC era dell’1,1%.

Nel gruppo dei beni e servizi vari, che ha disturbato l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo tra gli anni, spicca un aumento del 22,5 per cento nell’assicurazione auto, nonché un aumento del 10,8 per cento nell’assicurazione malattia.

jha/ga