Eusebio Loro presenterà la sua nuova mostra all’Espacio Fisac

L’inaugurazione avverrà il 7 ottobre e presenterà la sua nuova proposta dal titolo “Symbols of Dreams”, composta da 60 opere fotografiche. Può essere visitato fino al 29 novembre presso Espacio Fisac.

Notizie Daimail. – L’artista Daimieleño Eusebio Loro presenterà il suo nuovo lavoro a Daimiel il 7 ottobre. Con il titolo “Simbolismo dei sogni”, presenterà al pubblico le sue opere figurative realizzate con una tecnica piena di controllo del corpo e del colore fino al 29 novembre presso Espacio Fisac.

La mostra presenta simboli attraverso diversi temi catturati dall’autore su 60 tele di diverse dimensioni. I formati verticali occuperanno la parte alta dello spazio Fisac, lasciando in basso i formati più grandi.

Alcune delle opere che si muovono tra surrealismo, realismo e impressionismo, attraverso le quali il loro autore intende inviare un messaggio alla società in modo sconvolgente e con temi aperti, sono state presentate anche su Radio Daymail.

In questo modo si riferisce a molte delle opere che compongono la sua mostra come “Genocidio” o “Confini” in cui affronta temi come la perdita di valori, la violazione dei diritti umani, la divisione di popoli e nazioni o altri argomenti correlati. Al folklore e alla tradizione riflessi nell’affresco e nell’opera cubista “La mia terra”.

L’inaugurazione della mostra, che ha definito “educativa ed impegnativa”, prevederà uno spettacolo musicale che allieterà la serata con il poeta Juan José Guardia Paulino.