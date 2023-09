Faberson Bonilla vince il secondo oro in sette giorni ai Campionati mondiali di pattinaggio di figura a Vicenza, in Italia

Il talentuoso pattinatore guatemalteco Faberson Bonilla ha vinto in una giornata emozionante ai Campionati mondiali di pattinaggio di figura a Vicenza, in Italia. Medaglia d’oro 100 metri da junior.

Sette giorni prima, Bonilla era stato incoronato campione nella modalità junior dei 200 metri. Il colombiano Santiago Vasquez Con un tempo meraviglioso 17.945Vásques taglia il traguardo Su 18.034. In quell’occasione la tappa fu completata dall’italiano Riccardo Ciola con il tempo di 18.110.

“È stato un processo molto difficile poiché abbiamo trascorso due anni incapaci di portare avanti la nostra bandiera”, ha commentato dopo aver dato il suo primo metallo nella gara dei 200 metri junior maschili il 26 agosto.

Per uno scherzo del destino, Lo stesso di Seul È diventato il rivale di Bonilla in questo giorno, ma La storia si ripete Quando il più giovane dei quattro fratelli lo sconfisse senza grossi incidenti, Ha registrato 9.945 contro 9.997 di Seola.

Sul podio questa volta è salito anche l’ecuadoriano Ricardo Windimilla, che ha segnato 10.111 conquistando la medaglia di bronzo. Un altro pattinatore italiano, Alessio Mannai, è arrivato quarto con 10.125. È degno di nota, Anche se gareggia in casaEntrambi gli atleti Gli italiani non sono riusciti a farcela Abilità Pattinatori latini.

Izabal, originaria di Livingston, ha aggiunto al suo ultimo successo lo scorso novembre quando si è affermata nella difesa e nei 100 metri misti in Argentina sotto la guida del suo allenatore, Monica Benitez. In quell’occasione Bonilla si distinse rispettivamente con la medaglia di bronzo e quella d’oro.

In quell’occasione è interessante notare che Bonilla fu costretto a gareggiare in uniforme nera a causa della decisione dell’organo di governo dei Giochi Olimpici di non consentire l’uso dei colori della bandiera guatemalteca durante la competizione. Nonostante questa limitazione, l’atleta guatemalteco ha dimostrato in ogni gara la sua insormontabile velocità e abilità.

Pertanto, la vittoria della Coppa del mondo di pattinaggio da parte del figlio dell’ex calciatore della nazionale Minor Bonilla è una testimonianza del suo impegno per lo sport e della sua capacità di competere ai massimi livelli internazionali.

con Due medaglie d’oro in una settimana Nella stessa regione, il mondo del pattinaggio ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare. 18 anniera Quarto posto ai Giochi Bolivariani di Valledupar 2022E c’è Altri due ori Ricevuto quando XV Campionato Centroamericano 2015.

Ecco il suo momento di dedica: