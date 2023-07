Fernando Palomo analizza la partita del Guatemala e fa una richiesta speciale: “Manca il calcio di rinvio”

ESPN digitaleLettura: 4 minuti.

Luis Fernando Tena cambierà il suo schema contro Guadalupe La nazionale guatemalteca ha bisogno di una vittoria per qualificarsi ai quarti di finale della Gold Cup 2023.

Stato unito – La nazionale guatemalteca cercherà il biglietto per i quarti di finale del torneo Coppa d’Oro 2023 Nel duello contro il Guadalupe della terza giornata del Gruppo D. È il match che si giocherà martedì alla Red Bull Arena nel New Jersey, dove i biglietti per il suddetto match sono andati esauriti.

Guadalupa Emergendo come capogruppo con quattro punti e uno scarto di punteggio di +3. Guatemala È al secondo posto con quattro punti e +1 nel punteggio. Entrambe le squadre sono imbattute e la vincitrice dell’impegno avanzerà al turno successivo della competizione regionale.

Nel 2021 la nazionale della Guadalupa, sotto la supervisione tecnica di Jocelyn Angloma, ha battuto il Guatemala 10-9 ai rigori, dopo un pareggio per 1-1 in 120 minuti, quindi dopo due anni le partite si riproporranno. Fase a gironi della Gold Cup.

prima della partita, Fernando Palomoha analizzato la nazionale guatemalteca, guidata da Luis Fernando Tena e ha notato la mancanza di gol del Bicolor.

“Il Guatemala ha uno scenario più conveniente per affrontare una selezione molto dura rispetto a Guadalupe nell’ultimo appuntamento. La Guadalupa ha portato il Canada al primo turno e poi ha sconfitto in modo convincente Cuba. Il Canada ha pareggiato il Guatemala dopo una vittoria per 1-0 su Cuba, portando la squadra di Luis Fernando Tena sulla strada della vittoriaLe prime impressioni di Fernando Palomo.

Palomo ritiene che, a causa della potenziale vittoria del Canada, ci sia un vincitore tra Guatemala e Guadalupa per determinare la prossima testa di serie. “La squadra canadese affronterà una squadra cubana decimata, quindi ci si può aspettare una vittoria per la squadra di John Herdman che la porterà fino a cinque punti, che la renderanno vincente nella partita tra il Guatemala e la squadra della Guadalupa”.

Infine, Palomo ha evidenziato lo stile di gioco di Bicolor, ma ha anche sottolineato la mancanza di gol e che dovrebbe essere la chiave del duello contro Guadalupe. “Il Guatemala si è visto con ottimi standard quando ha preso la palla, il gioco è così divertente e sanno esattamente cosa vogliono fare. Stanno cercando molte ali, Aaron Herrera si arrampica su un’ala o quando vogliono andare più in profondità con Mendes Ling e Lum ha molte capacità, ma gli manca lo scopo. Al Guatemala mancano i tiri sotto porta, e questo è il problema di tutte le squadre centroamericane che partecipano alla competizione. Questo è ciò che manca al Guatemala, segnare un gol ed è quello su cui dovrà contare con tanti rischi nella partita contro il Guadalupe di martedì”.