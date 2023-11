Fiera Internazionale del Libro del Venezuela con tavola rotonda aziendale

Questo evento culturale, che avrà sede a El Laguito del Círculo Militar di Caracas, dal 9 al 19 novembre, sarà l’occasione per presentare proposte imprenditoriali nei settori dell’investimento in libri e lettura, che consentiranno la produzione e la produttività in questo campo.

All’evento parteciperanno editori, distributori, biblioteche, aziende o enti legati al libro, al settore culturale ed educativo e agenti letterari nazionali e internazionali, si legge in un comunicato stampa del Centro Nazionale del Libro.

La tavola rotonda aziendale si terrà l’11 novembre presso la sede di Filven e coloro che desiderano partecipare possono registrarsi attraverso il sito www.filven.com.

Quest’anno Filven avrà un’ampia gamma di proposte, tra cui conferenze professionali, forum, incontri di promozione della lettura, attività accademiche, festival e altro ancora.

Questa nuova edizione renderà omaggio al drammaturgo e giornalista Armando Carías e, postumo, a Carmen Delia Bencomo e Domingo Alberto Rangel, entrambi scrittori nazionali del centenario.

Saranno premiate anche le opere della casa editrice Hermanos Vadell Editores nel suo mezzo secolo di esistenza e la Biblioteca Nazionale per i suoi 190 anni, così come sarà premiato anche lo stato dell’Amazzonia, situato nella parte centro-meridionale del Paese. .

Il ministro della Cultura Ernesto Villegas ha annunciato la settimana scorsa che, per decisione del presidente Nicolas Maduro, due scrittori palestinesi erano stati inclusi tra i sostenitori: la poetessa e narratrice recentemente uccisa a Gaza negli attacchi israeliani, Heba Abu Nada, e la scrittrice Adenya Shibli.

A quest’ultimo è stato impedito di ritirare il premio che gli era già stato assegnato alla Fiera del libro di Francoforte in Germania.

Filven 2023 avrà come ospite d’onore la Colombia, che porterà una grande rappresentanza culturale ed editoriale, guidata dal ministro della Cultura Juan David Correa, e il cui slogan sarà “Elogio dell’ospitalità”.

Alla Fiera Internazionale del Libro parteciperanno 22 editori provenienti da paesi come Argentina, Spagna, Cuba, Messico, Bolivia, Honduras, Iran, Perù e il paese ospite d’onore.

Parteciperanno anche 67 editori nazionali provenienti da vari stati del Paese sudamericano, 63 scrittori internazionali e 161 nazionali, mentre il Ministero della Cultura presenterà 130 nuovi romanzi e altri 70 che corrispondono a diversi marchi editoriali.

