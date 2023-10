Fluminense, per un posto nella finale della Libertadores: anteprima, a che ora e come vederla dal vivo

(CNN in spagnolo) — Il calcio sudamericano scoprirà questa settimana chi saranno i campioni della finale della Copa Libertadores, che si disputerà il 4 novembre allo Stadio Maracanà di Rio de Janeiro. La competizione per club più importante della CONMEBOL raggiunge la sua fase decisiva con le repliche delle semifinali che si terranno a Porto Alegre e San Paolo.

La prima partita di qualificazione per la finale si saprà mercoledì, quando si incontreranno Internacional e Fluminense, che hanno pareggiato 2-2 nell’andata a Rio de Janeiro. Il giorno dopo, a San Paolo, si conoscerà il nome dell’altro finalista, uscito dal confronto tra Palmeiras e Boca, che hanno appena pareggiato 0 a Buenos Aires.

Ricordiamo che dal 2019, con la finale tra Flamengo e River Plate, le squadre brasiliane hanno giocato le tre partite successive alla partita decisiva. Nel 2020, Palmeiras vs. Santi. Un anno dopo, Palmeiras e Flamengo raggiunsero la finale. Nel 2022, il Flamengo ha affrontato l’Atletico Paranaense.

Se le due partite finiranno nuovamente in parità in entrambe le semifinali, saranno i calci di rigore diretti a decidere le due finali di questa edizione.

L’Internacional aspetta l’influenza dopo l’entusiasmante gara d’andata

La scintilla è scoccata all’andata in una partita emozionante e intensa che ha visto uno tsunami di emozioni. Il pareggio è stato sul 2 nel botta e risposta, con Flo che ha segnato il primo gol con un gol dell’argentino Germán Cano.

Ma alla fine del primo tempo il Fluminense ha ricevuto due valide. Inizialmente erano rimasti in 10 uomini prima del secondo cartellino giallo per Samuel Szpier e poi Hugo Mallo ha messo il pareggio a 1 in visita. Il secondo gol dell’Internacional è stato realizzato da Alan Patrick all’inizio della seconda fase.

Proprio quando sembrava che si preannunciasse la vittoria dell’Inter, l’argentino Germán Cano (capocannoniere del torneo con 14 gol) ha fissato il pareggio finale a 2.

L’Inter ha giocato a Porto Alegre cinque partite in casa nell’attuale competizione continentale, vincendone quattro e pareggiando la restante. Finora abbiamo visto una squadra omogenea, con un grande patrimonio di artisti e una grande personalità a imporre condizioni. L’allenatore argentino Eduardo Codet ha dichiarato: “Per noi è la partita più importante dell’anno”.

Sabato, nel turno 25 del campionato brasiliano, l’Internacional ha perso 0-2 in casa contro l’Atletico Mineiro. In quella partita, l’Internacional giocò con una squadra di riserva, risparmiando i soliti titolari per questa sfida contro il Fluminense. Nel campionato locale, l’Internacional occupa il quattordicesimo posto con 29 punti, 23 punti dietro la capolista Botafogo.

L’Internacional ha mantenuto il suo record di imbattibilità in sei partite casalinghe contro squadre brasiliane nella fase a eliminazione diretta della Copa Libertadores (tre vittorie e tre pareggi).

Dal canto suo, la Fumenese, guidata da Fernando Diniz, ha perso ospite – sempre sabato – contro il Cuiaba con il punteggio di 3-0. In questo incontro brasiliano, Diniz (anche allenatore ad interim della nazionale brasiliana) aveva una formazione alternativa fino a quando i titolari non arrivarono al completo per la grande semifinale contro l’Internacional.

Flon ha giocato cinque trasferte in Copa Libertadores, vincendone due, perdendone due e pareggiando la partita rimanente.

Se l’argentino tedesco Cano segna un gol contro l’Internacional, eguaglierà il record di Farid come capocannoniere del Fluminense nella Libertadores, con 15 gol. L’argentino ha una media di un (1) gol a partita in Copa Libertadores (14 gol in 14 partite).

Il Fluminense non è mai diventato campione della Copa Libertadores de America

L’Internacional è stato campione della Copa Libertadores in due edizioni: 2006 e 2010.

Dettagli dell’incontro:

stadio: José Pinheiro Borda (Beira Rio)

città: Porto Alegre

Tabelle:

21:30: Brasile, Argentina, Uruguay, Cile, Paraguay

20:30 Venezuela, Bolivia

19:30 Ecuador, Perù, Colombia

18:30 Città del Messico

televisione: