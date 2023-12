Gli avvocati della SEC vengono colpiti dal giudice con rimprovero e potenziali sanzioni nel caso del fondo debito

La SEC ha citato in giudizio per la prima volta Debt Box a luglio, sostenendo che la società aveva pianificato di vendere titoli non registrati, chiamati “licenze contrattuali”, a partire dal 2021. Debt Box ha detto agli investitori che le licenze avrebbero estratto criptovalute che avrebbero potuto aumentare il loro valore, ma in realtà stavano coniando la moneta. Le criptovalute stesse. utilizzando un codice informatico, come affermato dalla SEC nella sua denuncia originale.