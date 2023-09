Gli scienziati credono di aver risolto il mistero

Se i diamanti sono intrinsecamente preziosi e naturalmente difficili da trovare, allora i diamanti rosa sono un tesoro che si trova quasi per miracolo. Circa il 90% di questi diamanti vengono estratti nelle miniere di Argyle situate nell’Australia nordoccidentale.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista, ricercatori australiani hanno identificato un nuovo fattore geologico chiave nella ricerca di diamanti rosa sulla Terra, dove possono essere estratti. Comunicazioni sulla natura.

Fino ad ora si sapeva che nelle profondità della Terra è presente il carbonio per formare i diamanti Il ruolo delle forze di collisione delle placche tettoniche nel colore rosa.



Gli scienziati della Curtin University in Australia hanno scoperto che esiste un terzo ingrediente essenziale del metallo prezioso che si trova in superficie: l’espansione delle masse terrestri che milioni di anni fa permise alle correnti di magma di sollevare i diamanti dalle profondità.

Per giungere a questa conclusione, il geologo Hugo Ollerock e il suo gruppo hanno studiato il vulcano Argyle, nell’Australia nordoccidentale, Determinare i vari fattori presenti nella zona che hanno permesso la formazione di diamanti rosa e non bianchi.

La loro analisi indica che il vulcano si è formato 1,3 miliardi di anni fa, 100 milioni di anni prima di quanto si pensasse in precedenza, e che la sua formazione “è stata il risultato della disgregazione di un antico supercontinente”, come ha descritto Ollerluk in una dichiarazione dalla sua università.

“Mentre il continente che più tardi divenne l’Australia non si divise, l’area in cui si trova Argyll si esteseHa aggiunto che questo “ha causato crepe nella crosta terrestre in modo che il magma sia stato rilasciato in superficie, portando con sé diamanti rosa”.

Per trovare il “prossimo Argyle”, ha detto il geologo, sono necessarie le tre componenti finora identificate: carbone nelle profondità marine, collisione continentale ed estensione.

“Argyle si trova nel punto d’incontro di due di quegli antichi continenti, e quei bordi sono spesso ricoperti di sabbia e terra. Il che lascia aperta la possibilità di scoprire altri vulcani simili, contenenti diamanti rosa” – ha detto il geologo.

Con informazioni da EFE

