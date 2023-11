Gli utenti di ChatGPT hanno segnalato nuove funzionalità: multimedialità ed elaborazione di file

Diversi media specializzati nell’informatica raccolgono testimonianze Utenti ChatGPT Plus Dove rimangono bloccati Aggiornamenti e nuove funzionalità vengono aggiunti a GPT-4. Tra le aggiunte a questo modello di intelligenza artificiale dell’OpenAI Research Lab c’è la capacità di Scaricare file e lavorare con essioltre che nuovo Riproduzione automatica multimediale.

Tra le funzionalità della versione c’è il funzionamento automatico multimodale, che consente di utilizzare qualsiasi modalità di guida GPT-4, senza dover cambiarla manualmente. Voglio dire, attraverso il contesto ChatGPT determinerà da solo se la richiesta dell’utente richiede la modalità browser, l’analisi avanzata dei dati o DALL-E per lavorare con le immagini.

Per quanto riguarda quest’ultimo, Gli utenti di Internet sul social network X hanno condiviso come GPT-4 sia ora in grado di ricevere immagini all’utente e crearne di nuovi in ​​base alle sue istruzioni. D’altra parte, ne evidenzia anche il potenziale Carica file PDF, file di dati o qualsiasi altro tipo di documento per l’analisi e l’elaborazione.

In questo modo, puoi eseguire attività come Riepiloga i dati, rispondi alle domande o crea visualizzazioni di dati in base alle istruzioni. Queste funzionalità hanno appena iniziato a essere disponibili, in versione beta, per un numero limitato di utenti ChatGPT Plus.

Ulteriori aggiornamenti a GPT-4, nel 2023, hanno aperto la strada a queste nuove funzionalità. Il 17 ottobre, la modalità browser ha lasciato la beta e ha avuto accesso a tutti gli abbonati Plus ed Enterprise. Questa modalità operativa consente ChatGPT Naviga in Internet per informazioni aggiornate e affidabilicompleto di collegamenti diretti alle fonti.

Allo stesso modo, il Modalità DALL-E 3 È stato rilasciato come beta il 16 ottobre 2023, consentendo a ChatGPT di rispondere alle richieste con immagini. Secondo le note di rilascioGli utenti possono chiedere al chatbot di creare immagini utilizzando frasi semplici o anche paragrafi dettagliati.

Come è Riproduzione automatica multimedialeLa possibilità di scaricare vari file di dati ha iniziato ad essere disponibile, nella versione di prova, per alcuni abbonati Chat GPT Plus, senza ancora note di rilascio ufficiali. D’altronde il 6 novembre 2023 Sblocca l’intelligenza artificiale Pubblicato in occasione di un nuovo aggiornamento, sarà possibile creare versioni personalizzate di ChatGPT per compiti specifici, con la possibilità di venderle successivamente e trarne profitto.