Goldo Platt vendeva anche forniture mediche a cliniche private in Italia

Le indagini della Divisione Centrale Operativa della Guardia Civile e dell'Agenzia delle Entrate non si limitano a questi mesi. Come vengono firmati i contratti tra La cospirazione di Goldo e amministrazioni Chi ha offerto i loro contratti, e Come fare con le mascherine In tali quantità durante la parte più dura dell’epidemia. Ho trovato un'azienda che funzionava così Intermediario fornirà otto milioni di mascherine entro marzo 2020, Gamma Global Trading, ha venduto “una quantità significativa” all'Italia. (per 11,6 milioni di euro) e ad altro intermediario.





Gli agenti erano scettici sul fatto che sarebbero riusciti a ottenere un numero così elevato di mascherine quando il Covid si sarebbe diffuso e la richiesta di dispositivi di protezione fosse stata diffusa. “È davvero sorprendente che così tanto materiale sia disponibile nei primi momenti di un'epidemia per un'organizzazione senza esperienza in questo campo”, afferma il rapporto. “Se teniamo conto di ciò, si sottolinea ulteriormente, Oltre a questa importante cifra, “Vende la cifra più alta all'Italia e ad un altro intermediario.”

I ricercatori hanno affermato: “È importante evidenziare l’attività di acquisto e successiva vendita Inizialmente la direzione sembrava essere d'accordo con le soluzioni, Le maschere sono state acquistate da Gamma Global Trading all'aeroporto di Shenzhen (Cina) e da lì spedite in Spagna, dove le maschere sono state messe a disposizione direttamente ai clienti di Solutions.

“Se tutto questo attira l'attenzione, praticamente tutti i profitti di questa attività vengono distribuiti da Gamma Global Trading in commissioni alle società spagnole: Soluciones (due intermediari spagnoli” commissione più alta per vendite o fatture tramite le due società dell'intermediario: Global Associated Technician 2020 -GAT2020- e Arsh Consultancy & RSH Consultancy & Skyline-ACS-) e un'altra alta commissione venduta all'Italia (società spagnola del partner italiano Itulli)”, afferma la Guardia Civil.





Gli agenti considerano “accattivanti” quelli”La stessa comunità valenciana non realizza alcun profitto, il che colpisce, “sembra che svolga la sua funzione”, dicono. “Spostare una parte delle commissioni o dei pagamenti agli intermediari dall'area delle transazioni amministrative”, commenta la redazione in una sintesi del 'Complotto Goldo', accessibile.

Federazione Cliniche Italiane

Nello studio dei conti delle imprese della rete gli esperti”“L'importo maggiore segnalato da Gamma Global corrisponde a 11.646.223 euro relativi all'anno finanziario 2020 per tutto il periodo indagato (…).” “La persona fisica o giuridica che li ha commessi è sconosciuta”, dicono.

“Tuttavia, dopo aver consultato l'Unità di Supporto dell'AEAT con la Procura Speciale su quest'ultimo punto, hanno dichiarato che c'era un errore nella dichiarazione rilasciata da Gamma Global e che gli 11.646.223 euro dovrebbero figurare sul modulo 349. Riguardo alle sue attività, perché sono in realtà “relazioni commerciali”. Azienda italiana COPAG SPA.





I ricercatori credono di sì Consorzio della Ospedalità Privata Per Gil Acquisti e le Gestioni. Il consorzio è stato creato a Roma nel 1976 ed è composto da circa 250 cliniche e ospedali privati. L’obiettivo è facilitare i processi di approvvigionamento di dispositivi medici e forniture mediche per queste istituzioni, nonché assistere le case di cura e le istituzioni sanitarie comunitarie. Dal 2019 possiede anche la licenza per esercitare la professione di grossista farmaceutico.

Inoltre, la Guardia Civil decide che il reddito dichiarato da Gamma Global tra il 2017 e il 2021 dovrebbe essere di 10.927.262 euro. Il reddito per il 2020 è stato di 10.582.823 invece di 22.229.047 dichiarati.

Quindi quell'anno Management Solutions” avrà ricevuto complessivamente 10.467.510 euro. Fondi ricevuti da contratti per l'approvvigionamento di forniture mediche “Nel quadro dell'emergenza sanitaria causata dal Covid.” Si presume il 95,78% del fatturato totale di Gamma Global, Un anno dopo, nel 2021, non dichiarò il reddito, nonostante gli fosse stato attribuito. 121.596 euro in tale corrispettivo.