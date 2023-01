Gran Malecón fornirà più spazio per connettersi con la natura

Mentre i lavori continuano, Gran Malecón fornirà più spazi pubblici per connettersi con la natura Il sindaco Jaime Pumarejo ispeziona lo stato di avanzamento dei lavori in corso nel nuovo settore, dove ci saranno spazi per la meditazione e foreste, aumentando gli spazi verdi, sfruttando i livelli di prossimità di cui gode il lavoro con il fiume Magdalena. .

La fornitura di spazi ricreativi nel Gran Malecón e il suo collegamento diretto con il fiume Magdalena è diventato un mantra per integrare l’ambiente naturale nell’unità funzionale 3 e promuovere lo sviluppo urbano di quest’area attraverso la creazione di aree ricreative e punti commerciali.

In questo settore, che si estende da Calle 72 al ponte fisso situato nella sezione autorizzata dal sindaco Jaime Pumarejo nel settembre 2021 per consentire il passaggio dei veicoli e il percorso delle biciclette, i residenti e i turisti di Barranquilla troveranno aree per bambini, aree di sosta, incontri , picnic, aree per attività ricreative, luoghi di ritrovo, camion di cibotra gli altri.

Per dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori che segnala un impegno per la biodiversità, il sindaco Bomarijo ha fatto un giro, accompagnato dal direttore di Edubar, Angelly Criales, e dal segretario ai lavori pubblici, Rafael Lafont.

Per quanto riguarda questo spazio, il presidente della regione ha confermato che avrà un concetto diverso rispetto ai primi 2,5 chilometri del Gran Malecón nelle prime due tappe, che vanno dal centro eventi Puerta de Oro (Vía 40 con 79B) all’Avenue 72.

“Nell’Unità Funzionale 3 del Gran Malecón, due settimane fa abbiamo iniziato a riempire quest’area. Qui avremo un ambiente più naturale, bio-natura, più vicino alla forma della tradizionale riva del fiume Magdalena, con alcune palme, originarie alberi che pianteremo, anche con alcuni alberi Dal nostro studio sulle foreste urbane, come beh, avremo parchi giochi per giovani, ci sarà una regione camion di cibo. Avremo spazi ricreativi e un’area boschiva. Tutto questo sarà il modulo funzionale 3, che successivamente raggiungerà il modulo funzionale 4, poiché avremo più servizi per le persone. Abbiamo già iniziato e prima della metà dell’anno lo apriremo”, ha deciso il sindaco dopo aver completato il giro.

Nel dettaglio, l’Unità Funzionale 3 contiene 37.841 mq di spazio pubblico, di cui 17.934 a verde. Dal canto suo, l’Unità Funzionale 4 ha una superficie di 15.563 mq che comprende 7.684 aree verdi.

Più spazi verdi

Per il lavoro sulle aree verdi che avranno due unità funzionali 3 e 4, verrà utilizzato il programma Siembra Barranquilla, che utilizzerà piante autoctone per gli spazi verdi.

Queste fasi del Gran Malecón, gestendo due livelli (uno all’altezza della piattaforma e l’altro nelle aree inferiori), progetteranno corridoi guidati da alberi che si collegheranno ai diversi eventi e attrazioni che offriranno.

Tra gli alberi e le coperture del terreno da utilizzare ci sono mangrovia verde, mangrovia argentata, uva argentata, duranta dorata, gloria mattutina, nastro viola, weedelia gialla, verde oliva, cocco, Washington e altri.