Guarda il video di Ed Sheeran diretto e interpretato dal talento messicano

Per dare vita alle canzoni del suo ultimo album pubblicato, Variazioni autunnali, Ed Sheeran si è rivolto ai suggerimenti visivi per i suoi fan. Tra più di quattromila voci e 14 video musicali selezionati da tutto il mondo, è stata la volta del Messico.

L’attore di Monterrey Angel Omar è il protagonista del video di “The Day I Was Born” del regista messicano Mike Bautista. Nel video, le strade del Messico fanno da sfondo alla storia di un uomo che lotta per trovare un posto in cui integrarsi durante il suo compleanno.

“Ho vissuto in diverse città del mio Paese e ho amici sparsi in tutto il mondo, di tutte le nazionalità. “Penso che ci siano cose che condividiamo, non importa da dove veniamo, che sono come se fossero state piantate lì fin dall’inizio”, rivela Bautista, definendo l’esperienza un “privilegio”.

“Questo romanzo è ispirato da te, da me e da molti di coloro con cui condividiamo la vita.” passaggio Il regista ha detto riguardo alla sua visione del video: “Il nostro compleanno è una sorta di bussola, per esaminare in quale fase della vita ci troviamo, guardando chi c’era ma si è allontanato, la persona che abbiamo amato e che ha preso parte di noi.” “Con me, o con l’assenza di mia madre quando abbiamo bisogno di lei.”

Da parte sua, Angel Omar abbonato La sua partecipazione al video è considerata un “grande passo” sulla strada verso il suo sogno.