“Ha qualcosa di nuovo da dire.” La Disney apre le porte al ritorno di Johnny Depp in Pirati dei Caraibi 6 e aggiorna lo status di film prioritario per lo studio

La soap opera continua con “Pirati dei Caraibi 6.” Il tanto atteso sequel è in sviluppo da diversi anni ma non è mai decollato. Tutto indica che uno dei motivi principali è vedere se Johnny Depp Tornerà o no come Jack Sparrow? Che il produttore Jerry Bruckheimer lo sostenga è qualcosa che sappiamo da molto tempo, ma la questione della posizione della Disney sulla questione è rimasta. Bene, finalmente hanno aperto la porta dello studio al loro ritorno.

Responsabile della posizione di produzione

Sean Baileycapo della produzione Studi di animazione Walt Disney Dal 2010, ha recentemente chiarito che far rivivere il franchise “Pirati dei Caraibi” è una priorità per lo studio. accanto a, è stato aggiornato Lo stato dello sviluppo del sesto lotto, che recita come segue:

Pensiamo di avere una storia davvero bella e interessante che rende omaggio ai film precedenti, ma ha anche qualcosa di nuovo da dire.

La chiave qui è avere una storia e un altro scenario. Bruckheimer ha commentato alla fine dell’anno scorso:Fai piccoli passia una sceneggiatura soddisfacente, ma non c’è ancora una conferma definitiva di ciò. La domanda viene se hanno un tuffo o noche è un dettaglio troppo importante per essere preso in considerazione.

La posizione della Disney ha fatto marcia indietro dopo la battaglia legale di Depp con lei Amber Hurd. Alcune fonti anonime avevano già puntato in questa direzione una volta resa nota la sentenza, ma è stata la precisazione di Bailey ad aumentare davvero le sue possibilità di realizzazione. È vero che dice semplicemente:Adesso non c’è nessun obbligo‘, ma significa che almeno viene preso in considerazione, dal momento che sarebbe stato molto facile dire che non era Jack Sparrow in “Pirati dei Caraibi 6”.

avendolo detto, C’è un altro ostacolo molto importante per il ritorno di Depp: Lo stesso attore ha confermato sotto giuramento che non avrebbe mai più preso in considerazione l’idea di interpretare Sparrow per la Disney – per motivi di beneficenza, non ha problemi a farlo – nemmeno per $ 300 milioni. In effetti, si vocifera che solo poche settimane fa gli siano stati offerti 20 milioni di dollari e lui abbia detto di no.

