I camion Volvo usati battono un nuovo record di vendite

Con oltre 25 anni di presenza nel mercato delle auto usate, Volvo ha già consegnato più di 20.000 camion.

Le prestazioni eccezionali per il 2023 sono il risultato di un lavoro continuo durato più di due decenni, offrendo un'ulteriore opzione per le aziende di trasporto che desiderano acquistare un camion con la garanzia e il supporto del marchio Volvo, spiega Rogerio Kowalski, Direttore delle vendite di Volvo Used Cars Divisione.

Con 7.200 veicoli immatricolati nel 2023, il Volvo FH è il camion più venduto in Brasile. (Foto: Volvo)

Attraverso la rete di auto usate Volvo, la prima del suo genere in Brasile, sono stati venduti 1.799 veicoli, caratterizzati da un'identità visiva unica e da operazioni unificate presso i concessionari del marchio.

L'offerta comprende camion Volvo e veicoli di altri marchi, integrati in un unico sistema di inventario. Sotto la gestione centralizzata della fabbrica, tutti i veicoli passano attraverso lo stesso processo standardizzato, dalla presentazione, valutazione, acquisto, ristrutturazione, riparazione, vendita e post-vendita.

“Siamo stati il ​​primo produttore di autocarri in Brasile a costruire una rete nazionale a questo scopo. Disponiamo di un sistema unico nei nostri 106 concessionari Volvo in tutto il paese”, afferma Rogerio Kowalski, direttore commerciale di Used Volvo.

Il marchio è emerso anche nel campo dell'innovazione digitale con il portale online Seminovosvolvo.com.br, dedicato alla visualizzazione dei veicoli su una piattaforma online. Oggi l’intera rete si basa su una piattaforma digitale, un’iniziativa senza precedenti tra i produttori di veicoli commerciali. Secondo Kowalski, gran parte delle vendite vengono effettuate online, senza che l'interessato veda l'auto di persona, il che evidenzia la sicurezza del processo.

I camion hanno una garanzia fino a 12 mesi, supportata da concessionari dislocati in tutto il Brasile. La Rete Nazionale garantisce che un trasportatore che ha acquistato un camion Volvo usato in una regione e ha un problema tecnico in un'altra riceverà assistenza presso qualsiasi concessionario in Brasile. Per fornire questo tipo di assistenza è necessaria una copertura nazionale.

“Un'altra differenza è la garanzia di provenienza. I veicoli sono registrati a nome di Volvo do Brasil, il che garantisce agli acquirenti sicurezza riguardo al precedente proprietario, precedenti di multe o altri impedimenti documentali”, conclude Kowalski.