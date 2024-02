I chirurghi sulla Terra utilizzano per la prima volta un robot chirurgico sulla Stazione Spaziale Internazionale

Lo scorso fine settimana i chirurghi della Terra hanno preso il controllo di un piccolo robot a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).Il primo intervento chirurgico orbitale della storiaanche se attualmente viene applicato ai tessuti elasticizzati.

L’esperimento, che i partecipanti hanno descritto come un “enorme successo”, rappresenta un nuovo passo nello sviluppo della chirurgia spaziale, che sarà necessaria per trattare le emergenze mediche durante le molteplici missioni con equipaggio che saranno condotte nei prossimi anni, come il volo spaziale. Uno in base alla destinazione Marte.

Questa tecnologia potrebbe essere utilizzata per sviluppare tecniche di chirurgia telecomandata anche sulla Terra. Per prendersi cura dei pazienti in aree remote.

Consigliamo: Tinder e altre app di appuntamenti vengono denunciati perché creano dipendenza.

Il robot, sviluppato da Virtual Incision (VIC) e dall'Università del Nebraska e chiamato spaceMIRA, è volato verso la Stazione Spaziale Internazionale alla fine di gennaio a bordo di un razzo SpaceX.

Spedito entro Contenitore delle dimensioni di un forno a microondeIl robot è stato installato dall'astronauta della NASA Loral O'Hara, che è nello spazio da settembre.

L'esperimento ha avuto luogo sabato ed è stato condotto dal quartier generale di Virtual Incision a Lincoln, nel Nebraska.

È durata circa due ore, con… Sei chirurghi si alternano nel manovrare il robot Dotato di macchina fotografica e braccia.

Lo studio ha testato tecniche chirurgiche standard come il curettage, la manipolazione e il taglio dei tessuti. Il tessuto simulato era costituito da elastici, ha affermato Virtual Incision in una nota.

E nel video condiviso dall'azienda si può vedere Un braccio dotato di pinze prende l'elastico e lo allungaMentre un altro braccio è dotato di forbici che simulano il processo di dissezione.

La difficoltà principale è la differenza oraria di circa 0,85 secondi tra il centro operativo sulla Terra e la Stazione Spaziale Internazionale.

Stessa esperienzaCon la stessa squadra Accadrà sulla Terra.

L’azienda ha aggiunto che l’esperimento è stato considerato un grande successo da chirurghi e ricercatori, e che ci sono stati pochi o nessun insuccesso, e si aspetta che questo test “cambierà il futuro della chirurgia”.

Consigliamo: L'azienda ritiene di aver ritrovato l'aereo scomparso del leggendario esploratore.

La NASA, che fornisce sostegno finanziario al progetto, ha affermato che man mano che le missioni spaziali aumentano di durata, “aumenta la potenziale necessità di cure di emergenza, comprese le procedure chirurgiche, dalla sutura alle operazioni più complesse”.

Con informazioni dell'Agence France-Presse.

ORP