I produttori di Ucayali esportano 50 tonnellate di fave di cacao in Italia

L’Associazione dei Produttori Biologici Selva Verde de Atalaya, con sede nella regione di Ucayali, ha completato oggi l’esportazione di 50 tonnellate di fave di cacao in Italia, in una mossa radicale per rivitalizzare l’economia agricola.

Queste esportazioni sono state realizzate attraverso l’attuazione della strategia “Anchor Company” promossa dal Ministero dello Sviluppo Agricolo e dell’Irrigazione attraverso Sierra y Selva Exportadora. – Aziende esportatrici.

Contratto per 500 tonnellate

I due container, da 25 tonnellate ciascuno di fave di cacao, segnano l’inizio di un contratto per 500 tonnellate tra l’Associazione Produttori Atalaya e il Dipartimento Cioccolato ICAM, con consegna di 500 tonnellate prevista entro la fine di quest’anno.

L’azienda partner Nutri Body SAC fornisce assistenza tecnica nel processo di produzione e maquila, compresa la selezione dei cereali, il controllo dell’umidità, la pulizia, lo stoccaggio, l’imballaggio e la logistica, garantendo così l’eccellenza del prodotto finale.

“Come azienda, garantiamo la qualità delle fave di cacao secondo il contratto con l’acquirente, mentre Sierra y Selva Exportadora è responsabile dell’agevolazione commerciale”, ha sottolineato Ivan Salas Mancilla, direttore generale di Nutri Body.

Certificato di qualità

Dell’impegno di acquistare 500 tonnellate di fave di cacao biologico beneficiano direttamente 350 produttori nelle regioni di Ucayali, Cusco e Junín, che gestiscono collettivamente più di 2.000 ettari di cacao creolo tra le varietà VRAE15 e Chuncho.

La certificazione biologica rilasciata dalla francese Ecocert, con sede in Perù, conferma non solo la qualità del cacao, ma anche l’impegno verso pratiche agricole e ambientali sostenibili che riflettono prezzi equi per i produttori. della Società Mondiale di Selva.

Con ogni fava certificata, la regione di Ucayali riafferma la sua posizione di grande produttore di cacao sostenibile, conquistando i palati internazionali più esigenti e lasciando un segno positivo nell’economia agricola nazionale.

Sierra y Selva Exportadora è un’organizzazione pubblica legata al Ministero dello Sviluppo Agricolo e dell’Irrigazione che opera in 27 progetti di integrazione aziendale con aziende produttrici nelle regioni di Huánuco, Pasco, Amazonas, Loreto, San Martín, Ayacucho, Madre de Dios, Ucayali. Junin e Cuzco.