I pugili spagnoli combattono in Italia per la gloria olimpica a Parigi

Al momento ci sono già due posti garantiti nella boxe spagnola Laura Furtes E José QuilesEd entro il 2020 l'obiettivo sarebbe raggiungere i quattro obiettivi raggiunti.

Al momento, la boxe spagnola ha già due posti olimpici garantiti per Parigi 2024, in Laura Fuertes e José Guilles, e punterà a raggiungere i quattro ottenuti nel 2020.

Con questa idea un totale di dieci pugili, quattro ragazze e sei ragazzi, si sono recati in Italia. Allenatore Rafa Lozano -Argento ai Giochi del 2000 e Bronzo ai Giochi del 1996- e Presidente della Federazione, Filippo Martinez.

In questo senso, Rafa Lozano È ottimista sul ruolo che potrà svolgere la delegazione spagnola, tra cui assicura che verrà in Italia con i compiti: “Tutti gli atleti hanno portato a termine un'ottima preparazione grazie al ritiro. La Nucia Con 16 poteri di boxe nelle ultime settimane. Fornisce una misura per garantire che i nostri pugili siano nella posizione migliore per qualificarsi in qualsiasi classe di peso, ma dobbiamo anche tenere conto del fattore fortuna nel sorteggio che è una parte fondamentale per avanzare nella competizione. Concorrenza. Le mie sensazioni sono molto buone e sono sicuro che otterremo qualche qualificazione.”

Ma questo compito non sarà facile. Ci sono circa 80 pugili in quasi tutte le divisioni e per ogni peso vengono assegnati quattro posti, quindi in quasi tutte le divisioni è necessario raggiungere o vincere almeno le semifinali: è il caso della boxe. Jennifer Fernandez-57kg- per vincere un biglietto olimpico di Parigi.

Squadra spagnola in Italia

Squadra femminile

· -54 kg – Marta Lopez del Arbol

· -57 kg-Jennifer Fernandez

· -60 kg – Sheila Martinez

· -66 kg – Mariana Soto

Squadra maschile

· -51kg-Martin Molina Salvador

· -63,5 kg-Salvador Flores

· -71 kg-Sergio Martinez

· -80 kg-Kazi Kalidov

· -92 kg-Emanuel Reyes Pla

· +92 kg – Ayub Ghadfa

Ci sono molte credenze nella categoria maschile Ayub Khatpa (+92 kg)In Emmanuel Reyes Pla (-92 kg) E dentro Martin Molina (-51 kg), una lunga strada li attende tutti in Italia. E la prova di quanto sia dura la missione è che mentre scrivevamo queste righe sapevamo di aver fallito Martino Molina In vista Davide de PinaPer 3:2.

In tal caso, se il raccolto Busto di ArcisioIn Lombardia italianaNon come previsto, ci sarà comunque una nuova opzione Qualificazioni olimpiche di Bangkok a maggioDove trovare un nuovo posto Parigi 2024 Poiché il numero dei partecipanti sarà ridotto, sono necessarie due persone già presenti.

