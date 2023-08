Il design director della saga Black Ops di Call of Duty lascia Treyarch dopo 18 anni

David Vonderhar È uno dei più grandi guerrieri di questa saga Call of Dutypoiché è stato responsabile della progettazione e della guida dello sviluppo di diverse campagne, modalità multiplayer e sistemi di consegna multipli, evidenziando, soprattutto, le varie interazioni della sottoserie operazioni nere.

Ma, Dopo 18 anni in Activision come Design Director di Treyarch, Vonderhaar ha appena annunciato che lascerà l’azienda.. Ciò non significa che lascerà l’industria dei videogiochi, poiché ha confermato che continuerà in essa, anche se non ha voluto specificare il suo nuovo lavoro o dove.

Addio Treyarch Veterani

“Oggi condivido con voi che lascio Activision e Treyarch dopo 18 anni e 8 giochi incredibili Call of Duty“Ai miei colleghi di Treyarch”, ha scritto sulla sua pagina LinkedIn, “sono così grato per il tempo che abbiamo investito lavorando per migliorare senza accontentarci del successo”.

“Grazie comunità Call of Duty Per la tua passione ed entusiasmo. Questa energia ci ha dato forza come studio e come individuo. Sarò sempre grato per l’opportunità di interagire spesso con molti di voi Collegato Come personalmente. Questa energia sarà sempre una parte importante di me”.

“Continuerò a lavorare nell’industria dei videogiochi, lavorando a un progetto segreto di cui non posso ancora dire nulla., ma sono entusiasta di avere un’opportunità così unica e rara. Vi darò maggiori dettagli il prima possibile”.

prossimo lotto di Call of Duty Lui è Call of Duty Modern Warfare 3 Verrà lanciato il 10 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.