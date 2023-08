Gamemaster risponde alle critiche su Steam, promette di mettere le cose in chiaro proprio come “Blizzard sa fare”

Stagione sei: Invadere A Monitoraggio 2 Ha promesso di riconquistare l’attenzione di molti giocatori che avevano abbandonato il gioco, perché oltre ad aggiungere una grande quantità di contenuti, il famoso fps Verrà rilasciato su Steam. Il gioco non è stato ben accolto Negozio di fusibili. Qualcosa di cui il team Blizzard è molto consapevole, di cui hanno già parlato.

Aaron Keeler, il direttore del gioco, ha emesso una media di lancio Sulla pagina ufficiale del gioco, dove Ha espresso che la sua esperienza non è stata affatto piacevole Non mi piace che hai ricevuto su Steam:

“Se non possiamo tornare indietro nel tempo, cosa possiamo fare? Possiamo continuare ad aggiungere e migliorare Overwatch 2. Ecco come andare avanti. Ciò significa più fantastiche mappe, eroi, modalità di gioco, missioni, storie, eventi, elementi estetici e funzionalità – ed è un gioco in continua espansione, evoluzione e miglioramento. Questo è il futuro di Overwatch. Uno in cui innoveremo e innoveremo costantemente ciò che rende il gioco eccezionale per i giocatori che stanno giocando ora.