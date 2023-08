I boss di League of Legends rispondono alle critiche della community ma si rifiutano di apportare modifiche. Una skin da € 170 diventerà realtà anche se quasi nessuno è d’accordo: League of Legends

La pace è arrivata League of Legends Dopo che la notizia è approdata sul videogioco per tutta l’estate ma è durata poco. L’ultimo annuncio su Una nuova skin ottenibile esclusivamente attraverso il sistema delle lootbox Chiedi ai giocatori di accendere torce contro i capitani Giochi di sommossa . Le schiaccianti lamentele hanno portato a una risposta ufficiale da parte dello sviluppatore, anche se non era esattamente come previsto. Sappiamo che molti di voi non sono contenti di Jihn Cosmic Annihilating Darkness (di seguito OCA). Voglio chiarirlo Non cambieremo la pelle o il modo in cui viene lanciato”, hanno iniziato a spiegare dallo sviluppatore.

Riot Games si rivolge solo a un pubblico molto specifico

Il rilascio non è iniziato bene e non è migliorato con il progredire dei paragrafi. I capi di League of Legends giustificano il rilascio sotto forma di “gachapón” per assicurarsi che sia importante Un modo per introdurre nuovi contenuti esclusivi. “Abbiamo ricevuto feedback secondo cui le skin non erano del tutto soddisfacenti per i giocatori che desideravano contenuti esclusivi (…) Jhin OCA è un’esplorazione di come possiamo soddisfare questa domanda di cosmetici rari e la nostra decisione su come agire in base al feedback ricevuto Nei giorni scorsi se ne è tenuto conto Ecco perché non cambieremo nulla prima della premiere: i giocatori che chiedono questo genere di cose sono una percentuale molto piccola e le decisioni che prenderanno ci daranno un’idea più chiara “, dicono dell’azienda.

Riot Games non ha pensato di accontentare il grosso dei giocatori di League of Legends, ma piuttosto una piccola percentuale di utenti che cercano skin rare. Una condizione associata, nella maggior parte dei casi, alla spesa di fondi significativi (e tempo) all’interno del gioco. Dallo sviluppatore non è scappato dal motivo economico. “Questa esperienza con articoli come Jhin OCA non toglie risorse alla creazione di altri contenuti per tutti (…) al contrario. Ci aiuta a finanziare il resto del lavoro.” Anche se devi dare all’azienda il vantaggio della trasparenza, perché Parte di una buona comunicazione è dire ai giocatori ciò che non vogliono sentireIn effetti, le spiegazioni non sono convincenti e hanno portato a nuove critiche da parte della società.

League of Legends ha alcune skin molto difficili da ottenere, anche se nella maggior parte dei casi ciò è dovuto alla loro età.

ragno “Comprendiamo che Riot Games è un’azienda che ha bisogno di fare soldi, ma questo È un approccio passivo alla creazione di contenuti rari o premium. Il sistema attuale non sembra prestigioso perché è limitato dal tempo e dal denaro e che il denaro sia l’unico modo per acquistare questo contenuto per un anno è terribile. Un altro giocatore ha detto: “Il sistema gacha non mostra rarità, mostra privilegio (…) È solo un simbolo di status economico. Un simbolo che qualcuno ha abbastanza soldi da buttare nel sistema finché non ottiene quello che vuole”.

Nel complesso, l’accoglienza dell’esperienza di Riot Games è stata pessima. Tuttavia, la società è fiduciosa che i grandi spendaccioni di League of Legends saranno d’accordo. In un modo o nell’altro, l’hanno espresso L’opinione che cercano è quella di quei giocatori che hanno rivendicato contenuti rari o esclusivi E nessun altro. Guardando avanti nelle prossime settimane, hanno annunciato che avrebbero “condiviso come ha funzionato l’esperienza e le lezioni apprese da essa”.

