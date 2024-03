Il difensore centrale del momento in Italia non nasconde la voglia di giocare nel Real: “Voglio esserci”

Lui Real Madrid L'evoluzione dei seguenti giocatori non è persa Essendo Dentro La sua proprietà. A ai bianchi Ampia rete di giovani Quelli che sviluppano le rispettive carriere lontano dalla capitale spagnola sono promettenti.

Uno Giocatori Quello uscire Questa stagione ha Italia E a lui Real Madrid Ciò non passa inosservato. Parlare di Mario Gila, Calciatore della LazioHa completato una campagna straordinaria ed è diventato un titolare Sari.

Lui Centrale spagnolo Recentemente presentato a Colloquio Per 'Diario AS' che copre tutte le ultime notizie sul calcio. Kila Gli è stato chiesto il futuro E questo Possibile Che potere ha? giocare Prossima stagione Real Madrid E questa è la sua risposta.

“Adesso è un po' una battuta d'arresto, non ci penso costantemente, devo ancora dimostrarlo e aggiungere, se è destinato ad arrivare, arriverà. Naturalmente mi piacerebbe essere nel futuro, ma non è nella mia mente. Il mio obiettivo Pigro Ora dimostratelo come prima e sicuramente accadrà del bene”, ha detto Kila.

bersaglio segnato

Anche il Difensore della Lazio Non potevo nasconderlo desiderio Di Affronterà il Real Madrid In alcune possibilità quarti di finale Di Campioni: “Sarebbe fantastico, in realtà. Tanti sentimenti contrastanti, è sempre bello giocare contro il Real Madridl. Potrei non avere opzioni, però mi piace“.