Il leader nordcoreano assiste a uno spettacolo studentesco il giorno di Capodanno

La foto, pubblicata dalla Korea Central News Agency il 2 gennaio 2024, mostra il leader nordcoreano Kim Jong Un (al centro) con alcuni studenti mentre partecipavano, il giorno precedente, ad una parata di Capodanno all'università. Palazzo dei bambini della scuola Mangyongdae nella capitale nordcoreana. (Uso esclusivo in Corea del Sud. Distribuzione parziale o totale vietata)

SEOUL, 2 gennaio (Yonhap) – Il presidente della Commissione Affari di Stato della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha assistito a uno spettacolo di Capodanno di giovani studenti e ha sottolineato l'importanza dell'istruzione, ha riferito martedì l'agenzia di stampa centrale coreana della Corea del Nord (KCNA).

Secondo l'agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, Kim ha fatto questo commento mentre partecipava alla parata tenutasi il giorno precedente presso il Palazzo dei bambini della scuola Mangyongdae a Pyongyang.

“Ha sollecitato il rinnovamento dei contenuti e dei metodi educativi per garantire che gli studenti acquisiscano conoscenze pratiche per costruire il socialismo”, ha affermato la KCNA in un rapporto in lingua inglese.

La presenza “paterna” di Kim è stata enfatizzata in tutto il rapporto, con la KCNA che ha descritto il leader nordcoreano come “il padre premuroso della grande famiglia dell'intero paese”.

Il rapporto sottolinea anche l’importanza della generazione futura, sottolineando che la performance “riflette la determinazione e la lealtà degli studenti nel prepararsi a diventare rivoluzionari giovani e patriottici che difendono un Paese forte”.

