Il ministro degli Esteri britannico si reca in Cina per rafforzare i canali di comunicazione tra i due paesi

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ad Amman, Giordania, 27 luglio 2023. REUTERS/Alaa al-Sakhni/file

ministro degli Esteri britannico, James Intelligentemente, Mercoledì si recherà in Cina per migliorare i canali di comunicazione Con il paese asiatico e affrontare i suoi obblighi in merito diritti umaniLo ha riferito martedì il governo britannico.

In occasione di questa visita, la prima di un ministro degli Esteri in più di cinque anni, Cleverly incontrerà il direttore del Ministero degli Esteri cinese del Comitato Centrale. Wang Yie vicepresidente Han ChengLo afferma il ministero in una nota.

La nota sottolinea che questioni come il cambiamento climatico non possono essere affrontate senza la Cina, tenendo presente che è l’unico Paese Il più grande investitore mondiale in energia sostenibile e il più grande emettitore di carbonio al mondo.

Spera astutamente di inviare un segnale ai rappresentanti cinesi che l’importanza globale della Cina deriva dalla sua responsabilità nel campo della sicurezza internazionale, in modo che possa contribuire a porre fine all’invasione russa dell’Ucraina.

Un’enorme bandiera della Cina a Hong Kong. Stampa Europa/Contatti/Michael Ho Wai Lee/File

Inoltre, il ministro metterà in evidenza L’erosione dell’autonomia, dei diritti e delle libertà nell’ex colonia britannica di Hong Kong.

Ha aggiunto: “È importante gestire le nostre relazioni con la Cina attraverso una serie di questioni. “Nessun grande problema globale – dal cambiamento climatico alla prevenzione delle pandemie, dall’instabilità economica alla proliferazione nucleare – può essere risolto senza la Cina”, si legge nella nota.

Le dimensioni, la storia e l’importanza globale della Cina fanno sì che non possa essere ignorata, ma comporta anche una responsabilità sulla scena mondiale. Ha aggiunto che questa responsabilità significa che la Cina rispetta i suoi impegni e impegni internazionali.

Il ministro ha visitato martedì le Filippine, come parte della strategia del governo volta a rafforzare le relazioni con la regione dell’Indo-Pacifico.

La visita di Smart in Cina seguirà quella del suo omologo statunitense. Anthony Blinkenlo scorso giugno.

(con informazioni da EFE)

