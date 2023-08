L’espansione dei paesi BRICS e la fine del predominio del dollaro USA • Lavoratori

La crescita del gruppo BRICS a 11 paesi e l’accordo per l’utilizzo delle valute locali per il commercio all’interno del cosiddetto Sud del mondo, segna un punto di svolta nel dominio del dollaro USA e il vertice del mondo multipolare.

Nel corso del quindicesimo vertice, tenutosi dal 22 al 24 agosto a Johannesburg, in Sud Africa, i fondatori Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa hanno concordato che Arabia Saudita, Argentina, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Etiopia e Iran si unirebbero al blocco. È stato scelto tra 25 candidati, tra cui Cuba.

Nella dichiarazione di chiusura del vertice, i capi di Stato e di governo hanno riaffermato il loro impegno per “il multilateralismo e la difesa del diritto internazionale”, hanno espresso “preoccupazione per l’uso di sanzioni unilaterali” e i loro effetti negativi sui paesi in via di sviluppo, e si sono opposti Esso. barriere doganali.

“Sottolineiamo l’importanza di promuovere l’uso delle valute nazionali nel commercio internazionale e nelle transazioni finanziarie, sia all’interno dei paesi BRICS che con i partner commerciali (del gruppo),” si legge nella nota.

“Riaffermiamo il nostro impegno a rafforzare la cooperazione nel campo dell’agricoltura e lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile nei paesi BRICS per migliorare la sicurezza alimentare all’interno dei paesi BRICS e in tutto il mondo”, si legge nel testo.

Il gruppo considera le Nazioni Unite la pietra angolare del sistema internazionale, ma ha espresso sostegno alla riforma delle Nazioni Unite e all’aumento della rappresentanza dei paesi in via di sviluppo nel Consiglio di Sicurezza.

La voce del Gruppo dei Sette e della Cina

Come presidente ad interim, Cuba ha portato la voce del Gruppo dei 77 e della Cina al Vertice sudafricano:

Siamo 134 paesi, due terzi dei membri delle Nazioni Unite, dove vive quasi l’80% della popolazione del pianeta, e dobbiamo affrontare sfide enormi in un mondo in cui crescono la disuguaglianza, l’esclusione e la povertà moltiplicate dopo due anni di blocco. All’epidemia sono seguiti conflitti drammatici.

Così ha affermato il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel Bermúdez, nell’incontro nel quale ha invitato i presenti al vertice del G77 e della Cina che si terrà il 15 e 16 settembre all’Avana.

“Negli ultimi 10 anni, i paesi del Sud hanno visto raddoppiare i loro debiti esteri, già pagati in eccesso. Aumentano le misure coercitive unilaterali. Oltre 3 miliardi di persone sono colpite dal degrado degli ecosistemi.

“Più di un milione di specie di piante e animali sono a rischio di estinzione, secondo il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente”, ha affermato.

“Se non agiamo immediatamente, lasceremo in eredità ai nostri figli e nipoti un pianeta che non solo è irriconoscibile per noi che siamo venuti dal secolo scorso, ma purtroppo è destinato a essere inabitabile”, ha affermato.

Diaz-Canel ha riconosciuto il potere crescente del gruppo BRICS e ha accolto con favore la sua “espansione finale, che contribuirebbe a rafforzarne l’importanza e la rappresentanza”.

Ha inoltre sottolineato che il Gruppo dei 77, la Cina e l’organizzazione riunita nella capitale sudafricana condividono la storica richiesta di una vera trasformazione dell'”architettura finanziaria internazionale ingiusta, obsoleta e disfunzionale”.

Speranza in un nuovo ordine mondiale

Con la sua recente espansione, il blocco comprende, a livello planetario, il 46% della popolazione, il 37% del PIL, il 30% del raccolto alimentare, e 6 dei suoi membri sono tra i 9 maggiori produttori di petrolio.

Il dibattito tra economisti, politologi e politici su quando e come il dominio del dollaro come valuta di riserva e riferimento nei prezzi del commercio internazionale potrà essere annullato è un duro lavoro e una vera sfida.

Ci sono sostenitori e oppositori dell’idea di una moneta unificata: alcuni lodano l’iniziativa, mentre altri la vedono con sospetto. Alcuni vedono positivamente la cessione del dollaro, ma ammettono che esiste la possibilità che prevalgano le forze che controlleranno lo sviluppo di nuova moneta.

Tuttavia, la recente decisione del gruppo BRICS di espandersi e di chiedere la “de-dollarizzazione” del commercio internazionale suscita speranze sulla fine dell’egemonia statunitense, poiché gli scienziati politici considerano questa valuta (il dollaro) la spina dorsale della dollarizzazione. La sua politica Dal dominio.

Gli esperti hanno sottolineato che l’alternativa che comincia ad aprirsi ora è l’opportunità per un’alternativa praticabile caratterizzata dall’integrazione degli interessi nazionali e regionali, senza imporre alcuna restrizione, guidata dai recenti cambiamenti geopolitici e dalle crescenti tensioni dell’Occidente contro Russia e Cina.

A Johannesburg sono state consolidate le basi di una nuova struttura finanziaria e commerciale che infrange il dominio del dollaro e il suo utilizzo dell’estorsione politica, secondo i poteri della nuova Banca di Sviluppo BRICS.

Per il blocco, che ora è stato rafforzato, è necessario analizzare le alternative che bilanciano le relazioni tra gli Stati presupponendo la creazione di un nuovo ordine mondiale giusto ed equo.