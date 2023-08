Il governo colombiano lancia un’iniziativa per rilanciare l’economia popolare

L’iniziativa, denominata Full Popular, prevede risorse iniziali di 10 miliardi di pesos, ovvero circa 3 milioni di dollari.

“Ciò che vogliamo in questo governo è che le persone che chiamano ‘emarginate’ godano del potere, e questo è un cambiamento completo nelle relazioni, perché da questo si costruisce la democrazia e si costruisce la pace”, ha detto il presidente.

Petro ha affermato che la democrazia non è altro che il potere del popolo, e in questo senso, se il suo governo vuole una Colombia democratica, non significa semplicemente andare alle elezioni, e non significa votare più volte alcune persone per vendere voti. , e questo significa che la gente della città ha il potere ogni giorno.

Riguardo ai concetti di economia formale ed economia informale, afferma che sono concetti sbagliati e mette in dubbio la persecuzione dei venditori ambulanti e l’espulsione dei contadini dalle loro terre.

“Il governo del cambiamento non divide la società tra formale e informale. Parla di persone laboriose che lavorano in modo indipendente o che lavorano in fabbriche o aziende, che vengono pagate per questo e che fanno la fortuna dell’azienda.

Ha affermato che l’economia popolare cerca di dare potere al popolo colombiano affinché “possa operare con conoscenza, credito, spazi, capacità decisionale e connessione”.

Ha osservato che è qui che vogliamo inquadrare il rafforzamento dell’economia di base con il SENA, il cui ruolo è quello di irradiare questa conoscenza nel lavoro dei settori di base.

SENA non può quindi limitarsi a fornire corsi di formazione. E Sina dovrebbe riprendere la sua missione nell’educazione professionale e tecnologica per collegare questa conoscenza all’economia popolare.

npg/otv