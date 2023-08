Le Nazioni Unite chiedono un “divieto giuridicamente vincolante” dei test nucleari

Lui Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterresha chiesto un “divieto giuridicamente vincolante”. Test nucleariche ha descritto come “un passo essenziale nella ricerca di A mondo libero per le armi nucleari.

E nel suo discorso per l’occasione Giornata internazionale contro i test nucleari“Dal 1945, più di 2.000 test nucleari hanno causato una catastrofe nucleare”, ha detto Guterres. Terribile sofferenza della genteHanno avvelenato l’aria e distrutto paesaggi in tutto il mondo”, prima di affermare che “il mondo parla con una sola voce per porre fine a questa questione”. L’eredità devastante“.

Quest’anno stiamo affrontando un aumento allarmante della sfiducia e della divisione globale 13.000 armi nucleari Sono immagazzinati in tutto il mondo e, mentre i paesi si sforzano di migliorarne la precisione, la portata e il potere distruttivo, Questa è una ricetta per l’annientamento“.

In questo senso, lo ha sottolineato Trattato sul divieto totale degli esperimenti nucleari“, anche se non ancora attuato, rimane una potente dimostrazione della volontà dell’umanità di rimuovere l’ombra dell’annientamento dal mondo, una volta per tutte.”

A nome di tutti vittime Test nucleari, invito tutti i paesi che non hanno ancora ratificato il Trattato a farlo immediatamente, senza condizioni. Guterres ha aggiunto: “Poniamo fine per sempre ai test nucleari”.

Trattato a cui stai pensando Divieto di test nucleari – sia per scopi civili che militari – adottata nel settembre 1996 dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU Assemblea generale delle Nazioni UniteAnche se non è entrato in vigore. Cina, Egitto, Iran, Israele e Stati Uniti hanno firmato ma non ratificato il trattato, mentre India, Corea del Nord e Pakistan non lo hanno ratificato.