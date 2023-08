Mobilità sicura: come funziona l’altro programma che facilita l’ammissione dei rifugiati negli Stati Uniti | internazionale | Notizia

È stata consolidata una nuova iniziativa per aiutare gli immigrati e i rifugiati. Si chiama Mobilità Sicura ed è “attiva in Colombia, Costa Rica e Guatemala”.

Spiega che ciò facilita “il libero accesso alla protezione e ad altri canali legali verso gli Stati Uniti e altri paesi” attraverso il sito Il quotidiano Las AmericasPortavoce del Ministero degli Affari Esteri spagnolo, Cristina Rosales.

sul posto Navigazione sicura Aggiungono che il governo degli Stati Uniti ha annunciato l’espansione delle rotte legali verso quel paese per i rifugiati e gli immigrati nell’America meridionale e centrale.

Attraverso una mobilità sicura, cercano che “i migranti rifugiati vulnerabili non debbano intraprendere viaggi pericolosi”.

Tuttavia, questo Devi essere idoneo per usufruire del programma.

Questo è il modo giusto per chiedere all’USCIS di accelerare il tuo caso di immigrazione negli Stati Uniti

Percorsi di ammissione disponibili per gli Stati Uniti

Questi metodi, segnalati dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Venezuela all’inizio di luglio 2023, dipendono dal profilo e dalle esigenze del richiedente:

Reinsediamento dei rifugiati, che può essere concesso a persone che soddisfano la definizione di rifugiato ai sensi della legge statunitense e che rivestono uno speciale interesse umanitario per gli Stati Uniti.

Per le persone di determinate nazionalità sono disponibili percorsi di ammissione appositamente designati (liberazione condizionale).

Alcuni immigrati che hanno parenti negli Stati Uniti possono avere diritto a una procedura sulla parola per il ricongiungimento familiare

Percorsi di lavoro stagionale o temporaneo rappresentano un’opzione praticabile per alcune persone.

Chi ha diritto al trasporto sicuro

Attraverso il Programma di mobilità sicura, “i rifugiati e gli immigrati idonei saranno presi in considerazione per i programmi di ammissione umanitaria per i rifugiati e altri percorsi di ammissione legale negli Stati Uniti o in altri paesi che potrebbero offrire queste opportunità.

Coloro che sono interessati a trasferirsi negli Stati Uniti o in altri paesi che partecipano al programma dovrebbero trarre vantaggio da questi processi sicuri e legali. Safemobility.org/.

Nei tre paesi in cui è attiva l’iniziativa si lavora con applicazioni per scegliere un programma di mobilità sicura.

Non fidatevi di chi chiede di pagare per servizi legati al programma Navigazione Sicura perché li ordina dal sito citato.

Non tutti coloro che completano la domanda avranno diritto o beneficeranno del programma.

I criminali si travestono da avvocati e giudici specializzati in immigrazione per frodare gli immigrati negli Stati Uniti

Il dramma della crisi migratoria necessita di tutti i punti di vista e di tutte le azioni possibili. Foto: EFE/Juan Manuel Blanco

Idoneo a presentare domanda in Guatemala

E il quotidiano Diario Las Americas rileva che “dal 10 agosto si fa solo elaborazione Domande di cittadini del Guatemala. Le persone di altre nazionalità non possono presentare domanda in questa fase.

Ricorda, l’Iniziativa per una mobilità sicura in Guatemala ha già elaborato richieste di persone provenienti da El Salvador, Honduras e Nicaragua.

Idoneo a presentare domanda in Costa Rica

L’iniziativa Mobilità Sicura in Costa Rica è operativa domande presentate dai cittadini Nicaragua e Venezuela che erano presenti in Costa Rica prima del 12 giugno 2023.

Dal 15 agosto il sito accetta richieste di cittadini nicaraguensi e venezuelani che si trovano in Costa Rica.

Idoneo a presentare domanda in Colombia

L’ufficio non fornirà servizi ai cittadini colombiani.

Viene gestito il trasporto sicuro in Colombia Domande per i cittadini di Cuba e Haiti Venezuela che si trova in Colombia. Per avere diritto, gli individui devono essere legalmente presenti in Colombia entro l’11 giugno.

Alcuni consigli per evitare truffe durante il trattamento dei documenti di immigrazione negli Stati Uniti

Cosa dice la commissione

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNOR), secondo il quotidiano Diario de las Americas, ha indicato che l’accesso agli uffici per la mobilità sicura è solo su appuntamento, che verrà fornito telefonicamente o previo contatto.

Affermano che la decisione finale su tutti i casi sarà presa dal governo degli Stati Uniti.

Per saperne di più sulla mobilità sicura, Qui

(io)

Consigliamo questa notizia