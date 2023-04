Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov visita Cuba 19 aprile – Escambray

Lavrov è impegnato in un tour che lo porterà dal 17 al 21 in Brasile, Venezuela, Nicaragua e

Sergei Lavrov, Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa. (foto: PL)







Il Ministero degli Affari Esteri di Al Jazeera ha riferito su Twitter che il Ministro degli Affari Esteri della Federazione Russa, Sergey Lavrov, visiterà Cuba il 19 aprile.

Lavrov è in tournée che lo porterà dal 17 al 21 in Brasile, Venezuela, Nicaragua e questo paese caraibico per promuovere una cooperazione reciprocamente vantaggiosa in campo politico, commerciale, economico, educativo, umanitario, culturale e altro.

La sua agenda includerà incontri con i leader di questi paesi, oltre a negoziati con i ministri degli Esteri competenti.

Secondo il ministero degli Esteri russo, questi incontri concentreranno i negoziati sul rafforzamento dei fondamenti giuridici internazionali del mondo moderno, di cui la Carta delle Nazioni Unite costituisce il quadro di base.

La fonte russa ha sottolineato che l’America Latina è una regione amica della Russia, e uno dei centri di formazione in un mondo multipolare, con cui quel Paese intende instaurare un dialogo dinamico e sviluppare una cooperazione costruttiva e non soggetta ad alcun dettato esterno. .