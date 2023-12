Il Nicaragua si congratula con il nuovo emiro del Kuwait

L’amministratore delegato sandinista ha dichiarato: “È nostro piacere, e con il massimo rispetto e apprezzamento, esprimere a Vostra Altezza le nostre congratulazioni per la fiducia del popolo e del governo kuwaitiano in voi per aver assunto la guida del Kuwait”.

In una dichiarazione, il Nicaragua ha espresso la sua piena fiducia nel fatto che il Kuwait aderirà ai principi eroici ereditati e stabiliti dai padri fondatori di questo paese del Golfo e combatterà per essi.

Il testo, firmato dal presidente Daniel Ortega e dal vicepresidente Rosario Murillo, sottolinea: “Non c’è dubbio che il vostro caro fratello, Sua Altezza Sheikh Meshaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sarà il miglior successore del miglior predecessore. “

Ha aggiunto che sotto la sua guida, il Kuwait continuerà il processo di modernizzazione con la filosofia di uno statista e i fondamenti dei principi umanitari con una visione per lo sviluppo, il progresso e il benessere sociale ed economico, e otterrà nuovi successi in tutti i settori in un modo che sostenga la sicurezza, la stabilità e la pace nella regione. La regione e il mondo.

Ha inoltre ribadito il fermo impegno di questo Paese centroamericano a continuare a rafforzare i vincoli di fratellanza, solidarietà e cooperazione che uniscono popoli e governi.

Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ha prestato giuramento costituzionale ieri davanti all’Assemblea nazionale, succedendo al principe Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, morto sabato scorso all’età di 86 anni.

