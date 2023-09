Il Papa esprime vicinanza al Marocco, l’Italia offre sostegno – Papa Vaticano

Il Papa esprime vicinanza al Marocco, l’Italia offre sostegno (Foto: ANSA)

(ANSA) – Città del Vaticano, 11 – Papa Francesco ha espresso questa domenica la sua vicinanza al Marocco, colpito da un forte terremoto che ha provocato oltre duemila morti.



“Prego per i feriti, per coloro che hanno perso la vita e per le loro famiglie. Ringrazio i primi soccorritori”, ha dichiarato il leader religioso durante la tradizionale celebrazione dell’Angelus.



Il Pontefice ha colto l’occasione per lanciare un appello al riavvicinamento con la nazione africana.



Le Nazioni Unite (ONU) stimano che più di 300.000 persone abbiano bisogno di assistenza, principalmente a Marrakech e dintorni.



Le squadre di soccorso in Marocco stanno lottando contro il tempo per salvare le persone intrappolate tra le macerie.



La situazione è particolarmente grave nelle zone rurali dell’epicentro, dove molte case di mattoni di fango sono crollate e le strade di accesso ai villaggi rimangono inaccessibili.



“È stata una delle esperienze peggiori che io possa mai ricordare. La Farnesina ci ha tranquillizzato e si è adoperata per riportare l’aereo a casa”, ha spiegato l’italiano Stefano Santini, che si trovava a Marrakech al momento del sisma.



Nel frattempo, il vice primo ministro e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato di essere in contatto con il ministro degli Esteri del Paese e ha espresso le condoglianze del governo per la tragedia avvenuta in Marocco.



“Abbiamo messo a disposizione attrezzature di emergenza e aiuti sanitari”, ha detto Tajani sul suo account del social network X (ex Twitter).



Tajani ha poi ringraziato “uno sportello della nostra sede diplomatica all’aeroporto, compresi gli italiani a Marrakesh, che ci hanno aiutato nel miglior modo possibile”. (ANSA).









