Il portafoglio hardware Game Boy Bitcoin è ora nelle mani di questa startup con Diario Bitcoin

Il Game Boy è diventato un portafoglio hardware Bitcoin nelle mani di questa startup



Le nostalgiche console portatili Nintendo vengono riciclate come portafogli freddi per la criptovaluta. Il progetto, chiamato Game Wallet, è stato implementato dal team Keyp.

***

Il team Keyp sta trasformando le vecchie console Game Boy in portafogli crittografici

Game Wallet ricicla le vecchie console di gioco in dispositivi di archiviazione Bitcoin

Il progetto è stato promosso tra le polemiche che circondano Ledger e il suo nuovo servizio di riscatto

Il tuo vecchio Game Boy polveroso ora può essere trasformato in un dispositivo di archiviazione sicuro per la criptovaluta; O almeno questo è ciò che sostiene la startup Keyp.

Se sei nato dopo gli anni 2000, potresti non ricordare il Game Boy, una console di gioco portatile rettangolare sviluppata da Nintendo che ha debuttato nel 1989 ed è diventata molto popolare negli anni ’90. Anche se dopo diversi modelli e riprogettazioni, la console si è estinta nel 2008 dopo che la società ha spostato la sua attenzione sul Nintendo DS.

Ma ora questi dispositivi nostalgici possono avere una nuova vita. Gli sviluppatori di Keyp intendono trasformare i Game Boy in portafogli di criptovaluta, immagazzinando fondi offline. Il fondatore della startup, Joseph Charisi, ha recentemente condiviso su Twitter alcuni punti chiave del progetto.

Se hai un GameBoy che è rimasto sul tuo scaffale da prima ancora che esistesse la criptovaluta, è praticamente il cold storage più freddo possibile.

Se hai un giocatore seduto sul tuo scaffale da prima ancora che esistesse la criptovaluta, è praticamente il cold storage più freddo possibile pic.twitter.com/BhZCBFzxhf – JOSΞPH di Keyp???? (@CopOJoseph) 19 maggio 2023

Il Game Boy diventa un hardware wallet L’iniziativa Game Wallet è più di un semplice tentativo di riciclare vecchie console Nintendo. Secondo il sito web del progetto, oltre all’aspetto di una vecchia console video, c’è una proposta completamente unica che sfrutta la motivazione per generare frasi elementari attraverso attività casuali e interazioni con personaggi non giocabili (NPC).

Secondo Schiarizzi, questo farà L’esperienza di gioco del portafoglio è “simile a Pokemon”.

“Il nostro obiettivo principale in Keyp è rendere Web3 accessibile e sicuro per tutti utilizzando strumenti come accessi social e livelli aggiuntivi di sicurezza per i portafogli”, ha affermato Schiarizzi in un’intervista a Decrypt. Il portfolio del gioco è un progetto divertente [y] Un’estensione di questo”.

Una volta impostato, Game Wallet sarà in grado di archiviare qualsiasi criptovaluta che utilizza frasi seme BIP-32, il che significa che gli utenti saranno in grado di detenere valute come Bitcoin e secondo questa porta. Il suo software sarà anche open source e disponibile a chiunque possa creare la propria implementazione, se lo desidera.

Inoltre, la società ha promesso che non riceverà alcun aggiornamento del firmware.

Va notato che la frase seme o frase di recupero è un gruppo di 12-24 parole che vengono utilizzate come chiave segreta per accedere al portafoglio di criptovalute. In parole povere, è la chiave per accedere ai fondi depositati nel portafoglio.

Per quanto riguarda i cold wallet, in questo caso di hardware, sono dispositivi che conservano criptovalute senza una connessione internet. I portafogli hardware, che possono essere simili a USB, differiscono sotto questo aspetto da portafogli come MetaMask o quelli integrati in scambi centralizzati, connessi al web e vulnerabili all’hacking.

Buon momento per promuoverlo

Sebbene il progetto sia in fase di sviluppo dal gennaio 2023, il fondatore ha recentemente promosso il prodotto online di fronte alle polemiche che circondano Ledger.

Il popolare portafoglio hardware ha suscitato molte polemiche nella comunità delle criptovalute in seguito alla presentazione dello strumento “Recupera”, uno strumento che estrae la frase seme in forma cifrata in tre parti per consentirne il recupero in caso di smarrimento. Tuttavia, gli utenti non erano entusiasti e invece hanno espresso il timore che la nuova funzionalità potesse violare la loro sicurezza e privacy.

I suoi eventi recenti hanno evidenziato la necessità di un “portafoglio hardware veramente offline che assicuri che non siano necessari aggiornamenti del firmware”, ha confermato Schiarizzi su Twitter.

Game Wallet non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma ha detto Schiarizzi Decodificare La società prevede di aprire presto i preordini e punta a una versione di luglio-agosto di quest’anno.

Questa non è la prima volta che la vecchia console di gioco di Nintendo viene trasformata in un dispositivo di criptovaluta nelle mani di appassionati creativi. Qualche anno fa, un pratico ingegnere ha spiegato su YouTube come ha trasformato il suo primo Game Boy del 1989 in un minatore di Bitcoin, anche se molto lento.

Articolo di Hana Estefania Perez / Bitcoin giornaliero

Immagine da Unsplash

Leggi di più su Diario Bitcoin