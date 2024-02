Il Presidente cubano riceve sette nuovi ambasciatori • Lavoratori

Il Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Presidente della Repubblica, Miguel Díaz-Canel Bermudez, ha ricevuto martedì nel Palazzo della Rivoluzione le lettere credenziali di sette nuovi ambasciatori nelle Grandi Antille.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal membro dell'Ufficio Politico e ministro degli Esteri Bruno Rodriguez Barela, ha ricevuto il rappresentante della Malesia, Mohamed Radhibin Jamaluddin, il quale ha dichiarato che l'anno 2025 segnerà il cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Un motivo per festeggiare.

Díaz-Canel ha sottolineato i vincoli di fraternità tra Cuba e la Malesia e il “rapporto di rispetto, ammirazione e amicizia”; Ha anche parlato dell’espansione e del rafforzamento delle relazioni politiche, economiche e commerciali.

Il presidente Ian Charles Anthony Douglas ha poi ricevuto il nuovo ambasciatore del Commonwealth della Dominica, un paese che ha descritto come un paese fratello. Díaz-Canel ha inviato i suoi saluti al Primo Ministro Roosevelt Skerrit e ha ricordato la sua visita a Cuba nel 2022, quando gli fu assegnata la Medaglia José Martí, “per il suo storico rapporto di solidarietà con l’Isola”.

Il rappresentante della Dominica ha ricordato come Cuba ha aiutato il suo Paese durante il devastante uragano del 2017 e poi “generosamente” nel mezzo della pandemia di Covid-19. Ha detto che la nostra ripresa è dovuta in gran parte all’aiuto di Cuba, che è “uno dei nostri migliori amici nell’emisfero e nel mondo”.

Durante questa cerimonia, che si è svolta la mattina presto presso la Presidenza, l'Ammiraglio Damith Nishantha Sirisuma Olugetini, della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, ha presentato il suo accreditamento ufficiale. Il Capo dello Stato cubano ha considerato che tra i due paesi scorre una buona amicizia ed ha sottolineato la partecipazione del Presidente dello Sri Lanka Ranil Wickremesinghe al vertice del Gruppo 77-Cina, che si è svolto nel settembre dell'anno scorso all'Avana.

Il nuovo rappresentante dello Sri Lanka ha commentato che i due paesi mantengono le loro relazioni dal 1959, e ha fatto riferimento all'invito rivolto dal presidente del suo paese a Díaz-Canel di visitare quell'isola situata a sud dell'India. Avevamo promesso che saremmo andati, ha risposto il presidente cubano poco prima che venisse scattata la foto ufficiale.

Martedì, nel Palazzo della Rivoluzione, è stato ricevuto anche l’Ambasciatore della Repubblica del Guatemala, Luis Fernando Carranza Cifuentes, dove il Presidente gli ha assicurato l’appoggio di Cuba al suo Paese. Díaz-Canel ha inviato i suoi saluti al Presidente Bernardo Arévalo e ha sottolineato di essere a conoscenza della situazione del paese. Ha parlato anche di “aree di cooperazione in cui possiamo realizzare ulteriori progressi”.

Successivamente è stata la volta dell'ambasciatrice Rachel Elizabeth Moseley, del Commonwealth d'Australia, che ha descritto in buon spagnolo la presentazione delle sue credenziali al Presidente come un onore. Ha ringraziato Cuba per il suo aiuto agli indigeni del suo paese, soprattutto attraverso il programma di alfabetizzazione cubano “Sì, posso”, i cui risultati ha considerato “molto buoni”.

Il presidente Díaz-Canel ha sottolineato che presto si celebreranno 35 anni di relazioni diplomatiche tra Cuba e l'Australia, motivo in più per rafforzare ed espandere le relazioni con questo paese dell'Oceania.

La giornata ha previsto anche il benvenuto a Musa Hamdan Al Tai, il nuovo rappresentante del Sultanato dell'Oman, paese della Penisola Arabica con il quale Cuba intrattiene relazioni da tre decenni. Il Capo dello Stato ha espresso la disponibilità dell'isola ad espandere e rafforzare queste relazioni. L'ambasciatore, che ha appena iniziato il suo lavoro all'Avana, ha detto: “Il popolo dell'Oman è amico di Cuba”.

Infine, martedì al ricevimento ufficiale è stato ricevuto l’ambasciatore Kennedy Mbulobi Chibande, della Repubblica dello Zambia, “il paese fratello di Cuba”, ha detto Diaz-Canel.

Mbulobi Chibande ha considerato che “Cuba è una vecchia amica dell’Africa” e ha ricordato il ruolo di Fidel e dei cubani nelle lotte di liberazione dell’Africa. Il diplomatico ha commentato che Cuba gode di grande rispetto nel nostro continente, soprattutto tra i giovani, che hanno ringraziato per le borse di studio che l'isola ha concesso al suo popolo, soprattutto nelle scienze mediche, che ha chiesto di aumentare.

Nel dialogo tra il Presidente e il Segretario di Stato con i nuovi ambasciatori, è stata evidente la gratitudine per il sostegno dell’isola nella sua lotta contro il blocco imposto dagli Stati Uniti; Così come la disponibilità del governo e del Ministero degli Affari Esteri affinché tutti possano svolgere con successo la propria missione diplomatica nelle Grandi Antille.