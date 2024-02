Un giudice in El Salvador promette i risultati del voto dell'Assemblea

“I risultati dell'Assemblea Legislativa si terranno questo fine settimana e dobbiamo far avanzare il Paese e voi, i media, siete una buona parte di questo tavolo chiamato El Salvador”, ha detto Wellman, riguardo alla petizione sui risultati elettorali.

In un clima di crescente incertezza, dove non mancano Idee Nuove (NI), afferma di aver vinto le circoscrizioni già conteggiate e nelle quali avrebbe avuto tutti i seggi in palio, senza attendere la conferma del voto prima nella TSE la tensione è alta, mentre cresce l'incredulità di altri gruppi.

Il giorno prima, il partito al potere, NI, aveva annunciato di aver vinto gli otto seggi contati su 60 per l'Assemblea Legislativa, dopo aver completato la verifica finale di quattro dei 14 distretti di El Salvador.

La Union, Morazán, San Vicente e Cabañas, che avevano due seggi pro capite nel Consiglio Legislativo, sono passate nelle mani dell'Umbrella Cian, secondo relatori e simpatizzanti, la maggioranza nella sala di conteggio e attorno al Ginnasio Nazionale José Adolfo Pineda, dove sembrano pronti a difendere la leadership del leader Nayib Bukele con una maggioranza di 58 seggi su 60.

La maggioranza assoluta nel suddetto organo governativo consentirà al presidente salvadoregno di portare avanti il ​​confronto con le bande, che in definitiva è la sua principale carta vincente per rinnovarsi al governo.

Secondo il giudice Noel Orellana, dopo i risultati delle quattro divisioni preliminari, è iniziata la verifica dei risultati di Cuscatlán e La Union, che procederà più rapidamente dopo l'inclusione di un turno di lavoro aggiuntivo per coprire le 24 ore al giorno.

Nel frattempo continuano le proteste dei partiti dell'opposizione, ad esempio la deputata Claudia Ortiz di Vamos ha denunciato alla stampa che ai tavoli di conteggio, dove il partito NI ha il maggior numero di osservatori, vengono espressi voti non validi a favore della sentenza. festa.

Nel frattempo, Karina Sosa, del Fronte di Liberazione Nazionale Farabundo Martí, ha affermato di aver notato urne contenenti più voti di quelli registrati, oltre a schede che apparivano senza alcun segno di essere state piegate per essere inserite nelle urne. .

Finora l'unico che si è detto sconfitto è il rappresentante e capo della panchina dell'FMLN, Jaime Guevara, che, secondo la stampa, ha riconosciuto la vittoria dei candidati del Partito Nazionale, Bladimir Barahona e Juan Rodríguez, a Morazán, come parte di un processo “corrotto e imperfetto”.

