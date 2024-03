Il presidente del Guatemala cerca di promuovere lo sviluppo del popolo Ixil

Nell'evento organizzato nel comune di Nebaj, che fa parte della cultura ancestrale insieme a Chagul e Quetzal, il Presidente ha indicato la proiezione di misure globali che riconoscano la dignità intrinseca di tutte le persone.

Ha sottolineato che lavorano insieme da mesi per salvare la democrazia e ha sottolineato che il Paese non dimenticherà mai la leadership degli indigeni e del popolo Ixil che sono scesi in piazza.

Il capo dello Stato ha osservato che loro hanno guidato la società guatemalteca e hanno permesso loro di “impedire ai corrotti di deridere ancora una volta il popolo e di rubarci le elezioni”.

Ha ringraziato il popolo di Ixelles e le sue autorità che, pochi minuti prima che il politico 65enne parlasse, hanno ratificato, alzando il bastone, il documento che comprende tutte le attività e le necessità dei tre municipi.

Arévalo ha dichiarato di essere venuto per ascoltare, apprendere, comprendere e sapere cosa è necessario fare e come si può lavorare come governo per affrontare i grandi problemi della gente di Ixil.

Ritiene che siano il prodotto di molta dimenticanza, emarginazione, discriminazione e molto razzismo nel corso di 500 anni.

Ha affermato che questi bisogni accumulati non saranno risolti entro quattro anni, ma “getteremo le basi per il futuro”, ha sottolineato il presidente guatemalteco.

La coppia presidenziale della regione centroamericana composta da Arévalo e Karen Herrera è entrata in carica il 14 gennaio fino al 2028 con molteplici sfide e la promessa di una nuova primavera.

rgh/zinco