Il raduno HOG ti aspetta in Italia a giugno 2024

HOG Rally 2024

Sengallia è impressionante la spiaggia e l’iconica architettura rinascimentale, che si distingue per il suo castello del XV secolo e le pittoresche piazze. Circondato da piccole colline e strade tortuose con innumerevoli vigneti, uliveti e borghi collinari, promette di essere una calamita per i membri dell’Harley Owners Club. Europa E il mondo. In questa bellissima e antica città puoi goderti varie attività legate a HOG Harley Davidsoncosì come Musica, Cucina italiano, SpettacoliAcquisti e altro ancora.

Kolja RebstockVicepresidente regionale per Europa, Medio Oriente e Africa Harley Davidson Note sull’evento: “È un luogo imbattibile, perfetto per i motociclisti per creare ricordi indimenticabili mentre viaggiano attraverso le Alpi da nord.Gi Raduno HOG europeo. La buona accessibilità da qualsiasi parte d’Europa, così come il fascino unico e le possibilità di avventura offerte dalla bellissima località balneare nella regione di Marsiglia, fanno di Senigallia una destinazione imperdibile.“.

Massimo OlivettiIl sindaco di Senigallia aggiunge: “Siamo lieti che un marchio iconico come Harley-Davidson abbia scelto Senigallia come sede del suo HOG Rally 2024. La nostra città ha molto da offrire e siamo molto felici di poter collaborare. Harley Davidson Per ospitare questo meraviglioso evento“.

L’ingresso è gratuito per gli automobilisti. Clicca su Qui Se vuoi maggiori informazioni. Puoi prenotare l’alloggio Qui.