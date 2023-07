La Costiera Amalfitana è uno dei grandi tesori d’Italia

IL Costiera Amalfitana Dentro Italia È riconosciuto a livello mondiale per la sua straordinaria bellezza costiera, un mare blu da sogno, città pittoresche e paesaggi unici.

Questa zona si trova a sud di Napoli ed è dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Cosa vedere in Costiera Amalfitana

Proprietario di magnifici paesaggi composti da alte scogliere, grotte e piccole baie, mare blu intenso e splendidi edifici; La Costiera Amalfitana ti invita ad innamorarti Bellezze naturali e culturali Attraverso i 16 collegi che lo compongono.

Alla sua estremità occidentale PasidanoUna destinazione che incanta con le case colorate scavate nelle colline, le sue innumerevoli scalinate, le bellissime cupole delle chiese e le viste panoramiche che offre.

Amalfi È il gioiello più prezioso di questa regione, tra le sue attrazioni spicca la Cattedrale di San Andrés, la sua cripta e la dimora del paradiso. Il suo centro storico sorprende con le sue stradine, i vicoli, le scalinate e gli edifici storici.

Altre città da visitare Ravello, spiccano il magnifico Duomo di Ravello e gli splendidi giardini; Uno AtranUna piccolissima cittadina che conserva una ricchezza storica unica e le sue spiagge sono bellissime.

Sebbene diverse città siano vicine tra loro, ognuna si distingue per le proprie caratteristiche uniche propria bellezza. È per questo Setara Si tratta di un antico borgo di pescatori dove spiccano i suoi tipici piatti di pesce.

Conca dei Marini È il luogo di nascita della famosa sfogliatella, dolce tipico della regione. Altre cose da vedere in questa tranquilla cittadina sono la Grotta dello Smeraldo e il Convento di Santa Rosa.

MinoriDal canto suo, è un piccolo gioiello famoso per la sua villa romana del I secolo d.C., che conserva mosaici e piscine termali. In questo piccolo paese spicca la pasticceria con piatti come la torta di ricotta e pere.

Situato all’estremità orientale della Costiera Amalfitana Vietri Sul MareFamoso per le maioliche e l’artigianato locale.

Al di là del fascino di ogni zona, la Costiera Amalfitana ha un grande carattere Tradizione gastronomicaIl tuo prezioso Tradizione storicaPaesaggi da sogno, botteghe artigiane e a Mare blu Ipnotico.

