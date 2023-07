Stellantis Mirafiori investirà in un nuovo ‘campus verde’ in Italia Comunicazione cooperativa

Lo spazio è stato identificato come il prossimo Stellantis Green Campus per creare un luogo di lavoro collaborativo e a emissioni zero entro il 2025.

I primi tre progetti di campus verdi annunciati sono a Poissy, in Francia; Russellheim, Germania; e Mirafiori, Torino, Italia.

Questa iniziativa supporta il New Era Agility Program di Stellandis: modalità di lavoro flessibili e ibride per possibili funzioni lavorative.

La trasformazione del centro storico contribuisce all’ambizioso obiettivo dell’azienda Dare Forward 2030 di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038.

Amsterdam, 3 luglio 2023 – Stellantis ha annunciato oggi che la sua sede di Mirafiori, Torino, in Italia, si unisce a un progetto di ricollocazione “green-campus” volto a rafforzare le sue radici nel design automobilistico. Il sito di Stellandis è il successivo nella prima fase del progetto Mirafiori, che si unisce agli stabilimenti di Poissy (Francia) e Russelsheim (Germania).

Green-campus è un luogo di scambio e condivisione di idee per migliorare la creatività e l’efficienza e creare un ambiente di lavoro più desiderabile. Il piano di trasformazione sostiene direttamente l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio di Stellandis entro il 2038, come delineato nella strategia. Coraggiosamente avanti 2030 .

La “EE” in Green Campus rappresenta l’impegno di Stellandis nei confronti dell’ambiente e dei lavoratori: un’energia positiva per proteggere l’ambiente, nonché una mentalità educativa costante per offrire una grande esperienza lavorativa.

“Con ogni nuovo campus verde, ripensiamo i nostri edifici iconici in modo che rispondano meglio ai nostri nuovi metodi di lavoro ibridi, poiché un numero significativo di colleghi sfrutta il telelavoro flessibile, contribuendo nel contempo a ridurre l’impronta di carbonio dell’azienda”, ha affermato Stellandis, Head delle risorse umane e della trasformazione. “Vogliamo fornire alle persone che lavorano in Stellandis un’esperienza completamente ridisegnata in base al tempo che trascorrono in loco e promuovere scambi interorganizzativi che favoriscano la crescita collaborativa e l’intelligenza collettiva per completare l’esperienza di telelavoro”, disse l’ufficiale Xavier Cerro. Questo è un piano ambizioso per l’azienda e la sua forza lavoro che ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi di diventare carbon neutral e di essere un ottimo posto in cui lavorare.

La riqualificazione degli edifici storici, insieme ad altre iniziative intraprese da Stellandis, contribuisce all’obiettivo di diventare un’azienda net zero carbon entro il 2038, coprendo tutte le aree e compensando una percentuale a una cifra di emissioni residue. Una volta aperti, i nuovi edifici per uffici saranno dinamici. Inoltre, gli edifici esistenti e ristrutturati vogliono essere a emissioni zero nel loro utilizzo.

I campus verdi offrono un’efficienza energetica e termica superiore grazie a:

Integrazione di Pannelli Fotovoltaici in Architettura.

Utilizzo della tecnologia di ventilazione a bassissimo consumo energetico.

Riutilizzo dei materiali.

Scelte architettoniche che garantiscano efficienza ambientale, resilienza e adattabilità all’evoluzione climatica.

Spazi verdi generosi, che contribuiscono alla regolazione termica e al benessere dei lavoratori.

L’impegno di Stellandis per la responsabilità sociale e ambientale è supportato dal Piano di Trasformazione:

Illustra come saranno i luoghi di lavoro di domani: eco-responsabili e completamente adattati ai nuovi modi di lavorare ibridi.

Contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio di Stellandis.

Con un impatto positivo sulle comunità in cui Stellandis opera attraverso il supporto educativo.

I green campus Stellandis si trovano in paesi con una ricca storia di Stellandis. Iniziati i lavori per il centro di Poissy, completato lo studio di progettazione esecutiva di Rüsselsheim e avviato il progetto Mirafiori. Rientra nell’iniziativa anche lo storico palazzo per uffici Mirafiori di corso Agnelli. Altri campus verdi saranno annunciati in seguito.

Questo nuovo investimento a tre cifre a Mirafiori dimostra l’impegno dell’azienda nei confronti dell’Italia e segue altri sviluppi positivi nell’area torinese, tra cui: