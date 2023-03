Il regista di John Wick 4 ammette di essersi ispirato a un popolare lavoro indipendente

Attenzione agli spoiler! In questo articolo parleremo di una scena di John Wick 4.

Giovanni Wick 4 È già disponibile nei cinema. Il nuovo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves Distrutto durante i suoi primi giorni ha incassato 137 milioni di dollari in tutto il mondo. Il fenomeno d’azione diretto da Chad Stahelski fa ancora parte dell’attuale algoritmo di Hollywood, essendo una delle principali richieste dei fan del genere d’azione. Questo nuovo nastro ha sequenze davvero sorprendenti, ma c’era una clip in particolare che ha lasciato il pubblico senza parole. Usando un colpo dall’alto e un fucile, John Wick si fa strada, lasciando dietro di sé un fiume di cadaveri.. Il collegamento tra la suddetta sequenza e Hotline Miami è stato notato dai creatori del videogioco, e in un’intervista che ho compilato film di taglioStahelski ha riconosciuto di essersi ispirato a un gioco indipendente in particolare: Massacro di Hong Kong.

Il massacro di Hong Kong è stato l’ispirazione principale per la migliore scena di John Wick 4

Le riprese dall’alto non ci hanno convinto del tutto con l’illuminazione o la coreografia, perché invecchiano rapidamente. Ma ho visto un videogioco, e credo si chiamasse Hong Kong Carnage, dove sparano sopra le loro teste. E abbiamo fatto molto con i grandi lampi di museruola [de la escopeta]Il regista ha appena commentato.Dall’alto possiamo sparare da una parte o dall’altra e le linee vengono tracciate [de fuego] Fantastico con il flash della museruola, e se otteniamo l’effetto flash giusto, sembra davvero fantastico. Ed è un modo diverso di amplificare l’azione e mantenerti nella modalità videogioco che ha John Wick”.

Massacro di Hong Kong Prendi il bastone Linea diretta Miami Offre un gioco sparatutto di azione e avventura in un ottimo tiro in cui dobbiamo farci strada attraverso le armi da fuoco che distruggono i nostri nemici. L’ispirazione principale per il lavoro di Friske non era altro che bollito (“Hervidero”) di John Woo, un film che è stato anche l’epitome della creatività John stoppino. La scena in questione a cui si riferisce Stahelski ha un’illuminazione moderata unita a sottili linee di fuoco davvero affascinanti.

In Nella nostra analisi, abbiamo commentato il titolo disponibile per PS4, PC e Nintendo Switch: “The Hong Kong Massacre è un gioco bello, divertente e interessante che, molto probabilmente, piacerà a tutti coloro che hanno apprezzato Hotline Miami o altri scatto di qualità che è stato pubblicato negli ultimi anni. Il titolo ha un buon mix di azione, sparatorie, bullet time, sfide e valutazioni che ci faranno prudere subito e non vorranno rinunciare alla console finché non avremo completato il livello. Ci resiste molto e ottiene un enorme sorriso di sollievo quando riusciamo a batterlo”.