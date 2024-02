Travis Kelce a Taylor Swift: “Grazie per esserti unito alla squadra.”

Travis Kelce è entusiasta che Taylor Swift si unisca ai Kansas City Chiefs nel loro cammino verso il Super Bowl.

Nel caso non fosse chiaro dopo il loro bacio sul campo dopo la partita per il titolo AFC. Nell'ultimo episodio del loro podcast “New Heights”, i Chiefs e suo fratello, il centro degli Eagles Jason Kelce, hanno scherzato su come il 12 volte vincitore del Grammy Award sia arrivato al momento giusto.

Swift ha iniziato a uscire con Travis Kelce dopo che lui l'ha invitata a una partita all'inizio di questa stagione, e da allora è stata una presenza regolare alle partite dei Chiefs.

“Un ringraziamento al nuovo membro del Regno dei Boss, Swift, che è ufficialmente arrivato al Super Bowl nel suo anno da rookie”, ha detto Jason Kelce nel podcast di mercoledì, prima che Travis aggiungesse con una risata. . Grazie per esserti unito alla squadra.

Resta da vedere se Swift riuscirà ad arrivare al Super Bowl contro i 49ers l'11 febbraio a Las Vegas.

La star riprenderà il suo tour Eras la prossima settimana con quattro concerti a Tokyo. Il loro ultimo appuntamento è sabato sera. Se prendesse un aereo privato tra le due città, e tenendo conto della differenza di fuso orario, Swift potrebbe coprire la distanza in circa 12 ore, dandogli abbastanza tempo per raggiungere l'Allegiant Stadium prima del calcio d'inizio.

A proposito di voli, American Airlines e United Airlines si sono lanciate, per così dire, sulla storia d'amore tra Taylor e Travis questa settimana. Il volo 1989 – Swift è nata quell'anno e fa riferimento al titolo del suo quinto album – volerà due volte da Kansas City a Las Vegas la prossima settimana, mentre il volo 87, il numero di maglia di Kelsey, partirà da Kansas City il giorno dopo il Super Bowl.

“Ai nostri clienti che sono grandi appassionati di sport, guardate cosa ci avete fatto fare”, ha detto American in una dichiarazione all'Associated Press in un riferimento alla canzone di Swift “Look What You Made Me Do”.

Kelsey e Swift hanno cercato di tenere la loro relazione fuori dai riflettori, anche se sta diventando sempre più difficile. Ciò è stato evidente durante la trasmissione delle partite, poiché le stazioni televisive hanno ricevuto critiche dai fan della NFL per aver mostrato troppo i festeggiamenti del cantante di “Shake It Off” dietro le quinte guardando le partite, spesso con Brittany Mahomes, moglie del quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes, al suo lato. .

Tuttavia, l'influenza di Swift sembra essere reale quando si tratta di espandere il pubblico della NFL.

La CBS, che domenica ha trasmesso la vittoria dei Chiefs per 17-10 su Baltimora, ha battuto il record della partita per il titolo AFC con 55,47 milioni di spettatori nel pomeriggio. Il record precedente era di 54,85 ​​milioni per la partita Jets-Steelers nel 2011. Ciò rappresenta un aumento del 17% rispetto alla partita di campionato della conferenza dello scorso anno tra San Francisco e Filadelfia.

In effetti, la partita Chiefs-Ravens è stata lo spettacolo non Super Bowl più visto sulla CBS dalle Olimpiadi invernali del 1994.

E non è tutto grazie a Swift, ovviamente. I Chiefs, che giocheranno il loro quarto Super Bowl in cinque anni, sono una delle squadre più visibili del campionato. Mahomes e Kelce giocarono partite di golf di beneficenza, Kelce condusse anche il Saturday Night Live, ed entrambi divennero quasi onnipresenti negli spot televisivi che vendevano di tutto, dalle assicurazioni alla zuppa.

L'allenatore dei Chiefs Andy Reid ha detto la scorsa settimana di apprezzare il modo in cui Kelce si è concentrato sul suo lavoro in mezzo a tutto il resto.

“Non ho visto che ciò lo influenzasse in alcun modo”, ha detto Reed. “Non ho visto nulla in termini della loro relazione, o delle loro cose fuori dal campo, o degli spot pubblicitari, o del Saturday Night Live, o tutte quelle cose. Se ne vanno e basta. Penso che tutto ciò abbia un ruolo in chi lui è. Questa è solo una parte. Rende tutte queste cose molto facili. “Non penso che lo farà uscire dal personaggio e dovrà cambiare del tutto.”

Kelce ha sicuramente giocato al meglio durante i playoff di questa stagione. Ha avuto sette ricezioni per 71 yard in una vittoria su Miami nel round wild card, e cinque ricezioni per 75 yard e due touchdown in una vittoria di divisione su Buffalo.

Lo scorso fine settimana ha fatto a pezzi la difesa apparentemente impenetrabile dei Ravens con 11 ricezioni su 11 tentativi per 116 yard e un punteggio.

Lungo la strada, il quattro volte All-Pro ha superato Jerry Rice per il record di ricezioni post-stagionali con 156. Rice ha pareggiato la sua ottava partita di playoff con almeno 100 yard in ricezione. Le sue 21 partite da titolare dopo la stagione sono di gran lunga un record di franchigia.

C'è molto da festeggiare per Swift e i Chiefs.

“È stato fantastico”, ha detto Reed su SiriusXM questa settimana. “La conoscevo prima, da Filadelfia. Suo padre giocava al Delaware ed era un grande tifoso di calcio e un bravo ragazzo. Così l'ho incontrato lì, con lei. E quella era l'ultima cosa che Trav voleva sentire, che la conoscevo prima “Conosco il tuo allenatore”, gli disse. E lui disse: “Oh mio Dio, andiamo!”

“È una brava ragazza”, ha aggiunto Reid. “E sono felice per Trav. Non ci sono state distrazioni in questo senso. E Trav ha gestito la cosa bene. L'ha gestita bene. E continuiamo ad andare avanti. Quindi non è stato affatto un problema.”