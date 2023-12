Il sistema rivoluzionario che aumenta la produttività delle colture e cattura anche l’inquinamento

L’“accordo storico” che ha concluso la recente conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, alla quale ha partecipato anche la Spagna, può rappresentare un passo decisivo verso l’abbandono dei combustibili fossili, ma il problema del riscaldamento globale non sarà risolto immediatamente. In effetti, la soluzione del problema del riscaldamento globale non avverrà da un giorno all’altro. Per fare ciò è necessario trovare soluzioni come pannelli di microalghe per generare energia e catturare l’anidride carbonica o una massiccia idrobase che purifica l’acqua di mare. Al di là di queste iniziative, che sono ancora in fase di sviluppo, le maggiori aspettative per le grandi aziende tecnologiche sono riposte in aziende come Lithos Carbon, una startup che propone… Cattura enormi quantità di anidride carbonica spargendo rocce basaltiche frantumate sui terreni agricoli.

“Molte delle attuali soluzioni di decarbonizzazione lo richiedono Infrastrutture grandi o costose“Ciò rende difficile implementarlo nella misura e nella velocità necessarie”, affermano i responsabili di questa iniziativa, che sono ricercatori di istituzioni come l’Università di Yale o il Georgia Institute of Technology negli Stati Uniti.

Gli esperti di geochimica affermano di avere la soluzione a questi problemi e l’hanno appena trovata Accordo da oltre 52 milioni di euro con Frontier Climateche è l’Advanced Market Commitment (CMA) di cui fanno parte aziende come Alphabet, Meta o Shopify, “che cerca di accelerare lo sviluppo delle tecnologie di decarbonizzazione garantendone la domanda futura”.

Responsabile del lithos nella cava di basalto

Lithos carbonio Omicrono

L’obiettivo è Eliminare definitivamente 154.240 tonnellate di anidride carbonica entro il 2028 Ecco perché Mary Yap, Chris Reinhard e Noah Planavsky, i cervelli dietro Lithos Carbon, scommettono su un “miglioramento degli agenti atmosferici”. Si tratta di un metodo che utilizza le rocce alcaline e la loro interazione con l’acqua piovana, che consente anche di misurare con precisione la quantità di carbonio sequestrato anziché affidarsi a modelli o stime statistiche.

Come funziona

L’ambizioso obiettivo di raggiungere emissioni nette pari a zero non sarà sufficiente per fare affidamento sulle auto elettriche e sulle energie rinnovabili. Inoltre Riducendo le emissioni, dobbiamo eliminarle a un buon ritmo“Tra 10.000 e 15.000 tonnellate all’anno da qui al 2050”, secondo i funzionari della società “Litus Carbon”.

Per questo motivo, al fine di migliorare i rendimenti del settore agricolo, questi geochimici hanno scelto qualcosa di così basilare ed efficace come l’erosione delle rocce. La pioggia è direttamente coinvolta in questo fenomeno, che fa parte del ciclo del carbonio terrestre, poiché l’acqua è leggermente acida. Quando cadono su rocce di silicato, questi… Si sciolgono poco a poco e “sequestrano” l’anidride carbonica, trasformandosi in bicarbonato.

Questa è la soluzione affinché l’anidride carbonica rimanga fuori dall’atmosfera e alla fine raggiunga il mare, dove Resiste all’acidificazione dell’acqua salata e ritorna al calcare sotto il fondo dell’oceano. Questo ciclo naturale, che può durare migliaia di anni, è responsabile dell’assorbimento di circa 1,1 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all’anno, ma può essere accelerato e potenziato con relativa facilità.

Un diagramma che spiega il processo di invecchiamento accelerato

Lithos carbonio Omicrono

Ciò è confermato da Lithos Carbon, che da un decennio sviluppa e ha già testato il suo processo di invecchiamento migliorato. Si basa sul riutilizzo di scarti post-industriali in cui il basalto è già stato frantumato in polvere finissima. Questo materiale viene poi fornito gratuitamente agli agricoltori per sostituire il 100% della calce trovata nei campi Riduce la dipendenza dai fertilizzanti e permette di regolare il pH ideale Per migliorare la resa del raccolto.

“Il nostro sistema può migliorare la salute delle colture, ricostituire il terriccio e aumentare la resistenza delle piante ai parassiti e alla siccità”, afferma Mary Yap, biologa, ricercatrice climatica e CEO di Lithos Carbon. “Abbiamo ridotto l’utilizzo complessivo delle risorse e lo abbiamo visto Miglioramenti della resa del raccolto tra il 5 e il 40% Nelle aziende agricole a noi associate.

Una delle cave di basalto dove lavorano i tecnici della Lithos Carbon Company

Lithos carbonio Omicrono

Rispetto alle migliaia di anni necessari per l’invecchiamento naturale e ai 50 anni necessari per alcuni metodi di invecchiamento migliorati, Lithos Carbon garantisce che il suo sistema acceleri notevolmente il processo di rimozione del carbonio, Ottieni il 70% nel primo anno e il resto nei due anni successivi.

Misurare i risultati

Una delle maggiori sfide che le tecnologie di cattura del carbonio devono affrontare è… Misurare la quantità di anidride carbonica estratta dall’atmosferaEssere in grado di fornire dati empirici e non statistici alle aziende interessate.

Sulla base delle evidenze scientifiche provenienti da uno studio condotto dall’Università di Yale, i tecnici di Lithos Carbon raccolgono campioni di terreno provenienti da varie colture in cui è distribuita polvere di basalto, Analizza la sua composizione chimica e determina la quantità di anidride carbonica Lui è stato arrestato.

Non tutti però sono soddisfatti di questa proposta. È il caso di Oliver Jagotz, professore di geologia al Massachusetts Institute of Technology, che mette in guardia a riguardo Il pericolo di sovrastimare la quantità di anidride carbonica catturata non tenendo conto di come altri elementi la influenzano, come il fertilizzante. Nelle dichiarazioni ad Asharq Al-Awsat ha sottolineato: “Si tratta di una stima massima assoluta di ciò che potrebbe accadere, e la realtà, sfortunatamente, è molto più complessa”. il bordo.

READ L'area sportiva di Fontn ha uno skate park e piste per BMX e sci È una delle colture in cui è diffusa la polvere di roccia basaltica

Lithos carbonio Omicrono

Inoltre, questo aumento significativo degli agenti atmosferici non è stato studiato a sufficienza per garantire che non avrà altri effetti collaterali. Per esempio, Avere troppo bicarbonato di sodio può causare problemi e influenzarci in modi inaspettati per gli ecosistemi colpiti. Anche l’impatto dell’estrazione, della frantumazione e del trasporto del materiale non viene preso in considerazione nei dati forniti da Lithos.

Gli investitori alle prime armi preferiscono ignorare questi dubbi e hanno scommesso molto su questa startup, con un accordo che equivarrebbe a togliere dalla circolazione quasi 34.000 auto per un anno. il suo prezzo, Vengono rimossi circa 340 euro per tonnellata di anidride carbonicaNon è esattamente economico, ma è molto più economico di altre alternative, come i grandi impianti in costruzione in tutto il mondo o la centrale elettrica islandese che fa l’opposto del processo lithos, trasformando l’anidride carbonica in pietra.

