Il Venezuela in Colombia ha sollevato le lotte di liberazione di Simon Bolivar (+ foto)

Presso il Centro Bolivariano di Promozione dell’Umanità, membri del Corpo Diplomatico accreditato in questo Paese, membri del Movimento Colombiano in Solidarietà con i Paesi ei Popoli di Alba, e amici del Venezuela hanno ricordato l’opera dell’Eroe Indipendente.

In dichiarazioni a Prensa Latina, l’ambasciatore venezuelano, Carlos Martinez, ha commentato che per quanto riguarda la maggioranza dei Paesi latinoamericani governati da forze progressiste, c’è una sorta di parallelismo con quelle generazioni che hanno contribuito alla genesi della nazione.

Il diplomatico ha sottolineato che “la questione potrebbe essere oggi nella lotta dei popoli per raggiungere la completa liberazione”.

“Abbiamo raggiunto l’indipendenza 200 anni fa, ma la possibilità di una completa liberazione è stata in qualche modo condizionata dalle azioni di interessi stranieri, che non ci hanno permesso di sviluppare pienamente e contribuire a tutto ciò che siamo come cultura e come popoli per il resto del mondo”, ha detto.

A suo avviso, c’è una lotta affinché i popoli dell’America Latina raggiungano quella sovranità completa in modo che siano in grado di decidere della propria vita e del proprio sviluppo.

Ha sottolineato che la lotta nel continente e in tutta la regione è per eliminare le disuguaglianze sociali che non sono state corrette in questi duecento anni, ma, al contrario, si sono approfondite.

Per quanto riguarda il momento delle relazioni colombiano-venezuelane, l’ambasciatore ha detto a Prensa Latina che “è inaccettabile quanto accaduto in passato: la rottura dei rapporti”.

“Non si è fermata qui”, ha ricordato, “perché è stato riconosciuto un governo utopico inesistente, che era nell’aria, senza basi solide, causando gravi danni”.

Tuttavia, Martinez ha detto: “Stiamo ricostruendo, stiamo reinstituzionalizzando, perché quello che è successo non dovrebbe più accadere”.

Ha sottolineato che le relazioni tra i due paesi sono molto più forti e che i sentimenti dei due popoli sono oggi più coerenti in termini di costruzione di quella fratellanza.

Martinez ha sottolineato che “Venezuela e Colombia non sono solo sorelle, non sono gemelle, sono gemelle siamesi, e non possono essere separate.

Il governo di Nicolás Maduro ha chiarito – come ha detto l’ambasciatore venezuelano – che è necessario che le relazioni storiche fluiscano, non solo a livello di governo, ma anche tra i due popoli “e ci stiamo lavorando”.

