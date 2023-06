Il vertice di Parigi sottolinea l’urgente necessità di riformare l’architettura finanziaria

PARIGI: Un’eco di una realtà conosciuta e denunciata qui al Summit per un Nuovo Global Fiscal Compact: l’urgenza di riformare l’architettura finanziaria di fronte a sfide come la povertà e il cambiamento climatico.

Non stupisce questo risultato della due giorni di forum (giovedì e venerdì) tenuta dal presidente francese Emmanuel Macron, con la partecipazione di circa 40 capi di Stato e di governo. Dopotutto, il nome dell’evento lo ha suggerito, e la domanda è se quegli amministratori e beneficiari dell’attuale richiesta sono disposti a rispondere al reclamo.

Al dialogo ad alto livello che ha concluso il vertice tenutosi al Palais des Bourses di Parigi, il presidente ospitante ha sottolineato che nessun Paese dovrebbe essere costretto a scegliere tra la riduzione della povertà e la protezione del pianeta, poiché non sorprende che siano stati i più criticati . Istituzioni di Bretton Woods.

Macron ha considerato l’incontro un segno dell’inizio del percorso verso la costruzione di una nuova architettura, “con nuovi strumenti e metodologie, più fondi e riforme nelle sue istituzioni”.

Tuttavia, nulla indica realmente che i paesi del Sud, intrappolati nella povertà, nel sottosviluppo e nella mancanza di risorse per combattere il cambiamento climatico, possano definire il vertice un successo o presumere che le cose saranno diverse da oggi.

Quasi sempre sorridente, l’amministratore delegato del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha sottolineato la necessità di andare per gradi, visto il pericolo della fretta, quando i leader africani chiederanno maggiori finanziamenti per i Paesi in via di sviluppo, oltre ai 100.000 milioni. di dollari promessi ai poveri.

Intervenendo all’incontro a nome del Gruppo dei 77 più la Cina, il Presidente di Cuba, Miguel Diaz-Canel, ha parlato dell’urgenza della situazione e della volontà politica necessaria ai decisori per cambiare lo scenario prevalente.

Il presidente ha avvertito che “non rivelerò alcun segreto se affermo che le conseguenze più gravi dell’attuale sistema economico e finanziario internazionale ingiusto, antidemocratico, speculativo ed esclusivo sono maggiormente attratte dai paesi in via di sviluppo”. temporaneo Dal blocco che comprende 134 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite.

In questo senso, ha chiesto una revisione delle regole attuali che definiscono i rapporti Nord-Sud e la convivenza sul pianeta, e ha esortato i leader a non passare alla storia come coloro che non possono fare la differenza nel destino comune.

Secondo Diaz-Canel, l’attuale struttura finanziaria è un ostacolo al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, criterio presentato anche dal segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, al vertice.

“I nostri popoli non possono e devono rimanere laboratori di ricette coloniali e di rinnovate forme di controllo che utilizzano il debito, l’attuale struttura finanziaria internazionale e misure coercitive unilaterali per perpetuare il sottosviluppo e aumentare le casse di pochi a spese del Sud”, ha detto il cubano capo.

Anche il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è stato energico quando ha affermato che le istituzioni di Bretton Woods, create dopo la seconda guerra mondiale, non funzionano e non rispondono alle aspirazioni e agli interessi della società.

La Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale lasciano molto a desiderare in termini di ciò che le persone si aspettano e, diciamolo chiaramente, siedono accanto a Macron alla chiusura di un nuovo forum sul patto finanziario globale.

Il vertice è davvero storia, e l’ambizione è certamente che costituisca un trampolino di lancio verso un regime più giusto e solidale di fronte a sfide che non possono essere rinviate, ma attori di lunga data e grandi potenze devono mostrare segni concreti di volontà accettare un cambio di regole.