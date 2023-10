Italia | Sono 21 le vittime dello schianto di un autobus a Mestre, in provincia di Venezia

Il veicolo ha preso fuoco a circa 10 metri dalla parte sopraelevata della strada. Tra le vittime c’erano minori e cittadini di vari paesi.

Pubblicità

Almeno 21 persone sono state uccise e decine ferite dopo che un autobus si è schiantato a Mestre, un sobborgo di Venezia, in Italia. Tra i morti c’erano due bambini. L’incidente è avvenuto poco dopo le 19.30 ora locale sul cavalcavia dell’autostrada Mestre-Marghera.

Per ragioni ancora sconosciute, il veicolo ha preso fuoco a circa 10 metri dalla parte sopraelevata della strada. I treni sono sospesi tra le stazioni di Venezia Mestre e Santa Lucia, che collegano il centro città alla periferia. “Molti morti, molti morti”Ha dichiarato come pompiere.

“Una grande tragedia ha colpito questo pomeriggio la nostra comunità. Ho subito ordinato alla città di piangere in ricordo delle numerose vittime dell’autobus precipitato. Una scena apocalittica, senza parole, ha detto su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a proposito del tragico incidente di Mestre.

Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha pubblicato sul suo social network x (ex Twitter): “Le mie più sentite condoglianze, dipendenti e Governo, per il grave incidente di Mestre. I nostri pensieri sono con le vittime, le loro famiglie e i loro amici”, ha affermato il Primo Ministro. Il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini “segue l’evolversi del drammatico incidente di Mestre”.Come ha pubblicato il Ministero in un comunicato stampa.