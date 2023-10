James Ivory torna a Morelia con il suo ultimo film, “A Cooler Climate”

Dopo più di 60 anni e dozzine di film, il regista e sceneggiatore premio Oscar James Ivory ha completato A Colder Climate, un documentario originariamente girato nel 1960 in cui i ricordi del regista si intrecciano con quelli dell’imperatore Moghul. Babur del XX secolo. sedici.

Giovane laureato alla University of Southern California, Ivory ha mosso i suoi primi passi nel mondo del cinema quando ha ricevuto 20.000 dollari dalla Asiatic Society per produrre due film sul continente, uno da girare in India e l’altro in Afghanistan, un paese che la Città d’Avorio scelse, in parte, perché aveva un clima meno caldo.

Nel film, Ivory condivide le sue impressioni sulla cultura locale in un’epoca in cui l’Afghanistan cercava di diventare occidentale. Furono aboliti i lunghi veli femminili (anche se non scomparvero del tutto, come riuscì a ritrarre), furono migliorati i metodi di comunicazione e ci fu una via d’uscita tra gli uomini con il turbante e gli asini.

Tuttavia, non finì di montare il film, perché un anno dopo iniziò la sua collaborazione con il produttore Ismail Merchant e la sceneggiatrice Ruth Prawer Jhabvala, con la quale aveva girato film per anni in India. Di tanto in tanto, Ivory mostrava il suo film sull’Afghanistan agli amici, ed è così che ha incontrato il co-regista e co-sceneggiatore di A Cooler Climate, Giles Gardner, che vedeva il potenziale del film.

“Mi sono sentito un po’ in colpa perché ho iniziato il film e poi l’ho messo in una scatola”, ha detto Ivory martedì durante la proiezione del suo film al Morelia International Film Festival, la sua seconda visita al festival dal 2019.

Dopo la première del film alla fine dell’anno scorso al New York Film Festival e la sua apparizione in festival internazionali come Salonicco, Glasgow, Roma e ovviamente Morelia, Ivory (95 anni) dice di sentirsi “sollevato”. Colpevolezza.

Il regista ha ritrovato le lettere che aveva inviato dall’Afghanistan ai suoi genitori e ha deciso di incorporarle nella voce fuori campo del documentario. Aveva appena pubblicato il suo libro di memorie Solid Ivory, quindi non era timida nel condividere i suoi sentimenti del passato, compresi i suoi pensieri sull’emergere della sua attrazione per gli uomini.

Lo mostra anche oggi e racconta la sua vita dalla sua nascita in una famiglia di taglialegna nell’Oregon nel 1928, fino a quell’estate in Afghanistan. Ivory ricorda di aver letto a quel tempo La via del cigno di Proust e di M. Forster, che a sua volta lo rimandò alle memorie di Babur.

Babur fu il conquistatore dell’Afghanistan e il fondatore dell’Impero Moghul, che dominò l’India per 300 anni. Ascoltiamo parti delle sue memorie, che condividono molti punti con la vita di Ivory, come il fatto che preferiva il clima quasi ideale delle terre afghane, ma finì per trascorrere gran parte della sua vita in India. Babur scopre anche il suo desiderio per gli uomini.

Nel 1960, la squadra di Ivory fotografò la tomba di Babur e i suoi splendidi giardini. Disse di aver provato a leggerlo, ma non andò molto lontano tra tante battaglie e conquiste, anche se sembrava essere una delle figure più interessanti della storia, insieme a Cleopatra, Elisabetta I e Abramo Lincoln. Gardner ha avuto il compito di rivedere le memorie con una lente d’ingrandimento e di trovare il materiale giusto per il film.

Il documentario è un doppio salvataggio artistico. Oltre a mettere in evidenza le foto di Ivory, ha pubblicato un clip audio inedito del premio Oscar Alexandre Desplat.

“Non eravamo davvero sicuri di come fare musica, e poi è successo qualcosa di molto fortunato”, ha detto Ivory. “Abbiamo incontrato Alexandre Desplat e lui ha scritto la musica per un altro regista, Terrence Malick, e Terrence Malick non la voleva, quindi la musica era già lì e abbiamo stretto un accordo con una società di produzione e ne abbiamo acquistato i diritti.”

Ivory ha collaborato per anni con il musicista Richard Robbins e l’uruguaiano Jorge Drexler in “Your Final Destination City” nel 2009. “Mi sono sempre sentito molto vicino ai compositori”, ha detto.

In un “clima più freddo” puoi vedere una statua millenaria del Buddha che fu distrutta decenni dopo dai talebani. Non ci sono immagini di guerra, ma il conflitto sembra una tempesta pronta a venire. Molti giovani contemporanei conoscono l’Afghanistan solo a causa della guerra, ma l’avorio degli anni Sessanta mostra un paese molto diverso.

“È terribile che l’Afghanistan venga conquistato dai talebani, dalle forze e dal modo di pensare dei governanti, tutti dovrebbero cambiare la propria vita e fare altre cose che non vogliono fare, o non fare nulla, se sei una donna , a parte avere figli”, ha detto Ivory. : “È terribile.”

“A quel tempo era un posto dove i turisti andavano continuamente. L’Afghanistan era un punto per i giovani viaggiatori europei e per le persone che volevano andare in India, ed era a metà strada e in quel momento quando andai… c’era un hotel a Kabul dove tutti i ragazzi che si chiamavano All’Hepatitis Hotel, alloggiavano tutti lì”.

L’epatite B può essere trasmessa attraverso il contatto sessuale.